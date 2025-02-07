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WTT新加坡大滿貫賽 鄭怡靜李昱諄4強止步

2025/2/7 16:03（2/7 16:39 更新）
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台灣女雙組合鄭怡靜（左）與李昱諄（右）7日世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽女雙4強，以0比3不敵中國組合王曼昱與蒯曼。（中央社檔案照片）
台灣女雙組合鄭怡靜（左）與李昱諄（右）7日世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽女雙4強，以0比3不敵中國組合王曼昱與蒯曼。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄連2年晉級世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽女雙4強，今天以0比3不敵中國組合王曼昱與蒯曼，無緣決賽。

鄭怡靜與李昱諄去年WTT新加坡大滿貫賽勇闖決賽，以亞軍作收，同年下半年中國大滿貫賽也打出4強佳績，目前世界排名第5。

鄭怡靜與李昱諄這次再戰新加坡大滿貫賽，榮膺女雙第2種子，首輪輪空，16強以直落3過關，8強賽面對長崎美柚與金娜英這組「日韓聯軍」，歷經5局大戰才脫困、搶下4強門票。

鄭怡靜與李昱諄4強碰上中國組合王曼昱與蒯曼，而王曼昱正是去年決賽的對手，只是搭檔從陳夢換成新星蒯曼。

雙方首局一度戰成4比4平手，面對蒯曼屢次展現正手拍威力，台灣組合場上陷入被動局面，以7比11讓出首局。

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台灣組合次局持續遭到壓制，以3比11再丟1局，第3局則是浪費8比6領先優勢，連丟5分，以8比11敗下陣來。

女雙決賽將上演「中國內戰」戲碼，由王曼昱與蒯曼對決孫穎莎與王藝迪，其中壽星蒯曼本週大豐收，今天滿21歲的她，本週身兼3項，不僅女單闖進4強，女雙、混雙都躋身決賽行列。（編輯：陳政偉）1140207

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