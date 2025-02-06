WTT新加坡大滿貫賽 高承睿止步16強創個人最佳

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（中央社記者黎建忠台北6日電）台灣桌球新星高承睿今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男單16強，面對韓國的張禹珍，不幸以8比11、12比14、11比9、6比11落敗，但仍創下個人在大滿貫等級賽事最佳成績。

世界排名第24的高承睿，賽前和世界排名第13的張禹珍，在去年亞錦賽交手過唯一1次，當時高承睿獲勝。

不過今天開打後，首局高承睿挾著前一場擊敗法國名將李布隆（Felix Lebrun）的氣勢，取得6比2領先，但接下來張禹珍穩紮穩打，透過相持球讓高承睿出現失誤丟分，順利追到6比6，隨後張禹珍再靠5比2攻勢收下首局。

第2局戰況如出一轍，開賽高承睿取得9比4領先，卻被對手連得5分追平，儘管高承睿叫了暫停，但還是無法止血，隨後雙方進入「丟士」（Deuce），張禹珍在出現第3個局末點後順利拿下，取得2比0絕對領先。

打出氣勢的張禹珍，第3局開賽就壓著打，比賽後段以9比6領先，但高承睿拒絕投降，靠著多次主動搏殺攻擊，順利連得5分逆轉拿下。

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第4局張禹珍開賽就取得3比0領先，儘管高承睿在比賽中段反以6比5超前，但接下來高承睿多次在相持中發生失誤，讓張禹珍連得6分，如願拿下比賽勝利。

年僅20歲的高承睿，是台灣繼林昀儒之後的後起之秀，儘管男單止步16強，但他和林昀儒搭檔的男雙，也將於今晚6時在8強出賽。（編輯：張雅淨）1140206