WTT新加坡大滿貫賽 台灣男雙、女雙都晉8強

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（中央社記者黎建忠台北5日電）台灣男雙新組合林昀儒/高承睿，今天在WTT新加坡大滿貫賽16強，以11比4、9比11、11比7、11比6擊敗大會第5種子的新加坡組合馮耀恩/郭勇，和女雙鄭怡靜/李昱諄都挺進8強。

台灣新男雙組合林昀儒/高承睿，雖然對上大會第5種子的馮耀恩/郭勇，但打來毫不畏懼，首局在1比1短暫開局後，就拉出6比1攻勢揚長而去，順利開胡收下首局。

第2局台灣組合遇到亂流，2人出現多次的銜接失誤，讓馮耀恩/郭勇扳回一局；不過第3、4局，林昀儒/高承睿再度發揮出色的攻擊能力，幾乎都壓著對手打，如願拿下比賽勝利。

林昀儒和高承睿挺進8強後，對手將是大會第2種子、日本的戶上隼輔/篠塚大登，預料會是一場苦戰。

至於女雙賽事同樣傳出捷報，台灣一姐鄭怡靜搭配李昱諄，只花了17分鐘輕鬆的以11比7、11比4、11比8擊敗澳洲、印度組合池旼亨/葛沛德（Yashaswini Ghorpade），其中第2局開賽就打出10比0，展現出驚人的進攻能力，順利挺進8強。

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鄭怡靜教練鄭佳奇在接受中央社訪問時表示，這組對手是第1次交手，雖然分數看起來有差距，但其實打起來不輕鬆，很開心選手有執行好賽前的戰術。

鄭佳奇強調，8強將對上日韓組合長崎美柚、金娜英，其中長崎美柚是左撇子，對台灣組合來說是一大考驗。「接下來對手的雙打能力比較強，必須擬定好戰術，保持耐性和對方交戰。」（編輯：李亨山）1140205