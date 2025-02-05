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WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒輕取澳洲小將晉16強

2025/2/5 15:24
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（中央社記者黎建忠台北5日電）世界排名第12的台灣男單桌球一哥林昀儒，今天在WTT新加坡大滿貫賽32強，以11比6、11比4、8比11、11比3輕取19歲的澳洲籍韓裔球員裴煥（Hwan Bae），順利挺進16強。

林昀儒賽前在世界桌球大聯盟（WTT）和世界排名第50的裴煥沒有交手紀錄，2人論實力、經驗，林昀儒確實都高出一個等級。

今天首局開打後，林昀儒在雙方3比3平手時，一口氣連得6分拉開差距，順利先拿下1局；第2局林昀儒打來同樣輕鬆，開賽就是7比1的攻勢，打得對手毫無招架之力，順利取得2比0的聽牌優勢。

第3局放手一搏的裴煥多次逮到機會主動進攻，林昀儒顯得有些被動，且防守也出現失誤，以8比11讓出此局。

第4局回神的林昀儒不再給對手機會，在3比2領先時連得7分，順利以10比2取得多達8個賽末點，最終如願拿下比賽勝利。

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根據官網男單籤表，林昀儒接下來16強的對手，很有可能是世界排名第6的巴西名將卡爾德拉諾（Hugo Calderano）。

林昀儒表定今晚8時20分，還要和新星高承睿合作搭檔在男雙16強出賽，對手是大會第5種子、新加坡組合馮耀恩/郭勇。（編輯：李亨山）1140205

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