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林昀儒高承睿首度合拍 勇闖WTT大滿貫賽男雙決賽

2025/2/7 13:52（2/7 14:04 更新）
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台灣組合林昀儒（左）與高承睿（右）7日在WTT新加坡大滿貫賽男雙4強賽取勝，首度搭檔就闖進決賽。（中央社檔案照片）
台灣組合林昀儒（左）與高承睿（右）7日在WTT新加坡大滿貫賽男雙4強賽取勝，首度搭檔就闖進決賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣組合林昀儒與高承睿今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男雙4強，以3比1戰勝法國組合杜爾與布爾拉索，首度搭檔就闖進決賽，將與中國組合王楚欽與林詩棟爭冠。

為備戰2026名古屋亞運，林昀儒與高承睿這次在WTT新加坡大滿貫賽首度合拍，進攻銜接配合就展現不錯默契，從首輪以直落3獲勝，16強再以3比1拍下世界第7的地主組合郭勇與馮耀恩，8強面對世界第2的日本組合篠塚大登與戶上隼輔，再以3比1過關。

林昀儒與高承睿今天出戰法國組合杜爾（Esteban Dorr）與布爾拉索（Florian Bourrassaud），對手去年曾在利馬挑戰賽、瓦拉斯丁支線賽封王，排名近半年多來快速竄升、來到世界第5。

「林高配」首局克服2比4落後，隨後連拿3分超前，並以11比8拔得頭籌，次局延續氣勢，並趁著對手接發球出現失誤，以5比0強勢開局，流暢進攻配合，也讓對手難以招架，以11比4率先聽牌。

不過，「林高配」第3局陷入苦戰，一路與對手拉鋸，但未能把握機會，以8比11讓出。

「林高配」第4局很快調整回來，開局就連拿3分，儘管被對手3度扳平，並錯過數個賽末點機會，所幸及時穩住陣腳，以13比11贏得勝利。

「林高配」接下來將與中國組合王楚欽與林詩棟爭奪冠軍，而兩組人馬都是男雙新組合，同樣是首度搭檔就直闖決賽。

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教練王翊澤接受中央社訪問時表示：「既然都到這了，當然就繼續努力，拚最好的成績。」

本週雙線作戰的林昀儒，在展開男雙決賽前，晚間男單8強將先與世界排名第2的中國選手林詩棟碰頭，只是生涯5次對戰都落敗，林昀儒這次將力拚勝場開張。（編輯：陳政偉）1140207

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