WTT冠軍賽3/11登場 高承睿首輪拚球王林詩棟

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（中央社記者陳容琛台北10日電）世界桌球職業大聯盟WTT重慶冠軍賽即將於明天點燃戰火，台灣男單由「柚子同學」高承睿打頭陣，不過首輪挑戰的是球王林詩棟，預料將面臨硬仗。

在中國舉行的WTT重慶冠軍賽將於明天正式開打，總獎金達80萬美金（約新台幣2630萬元），分為男單、女單兩個項目，而台灣共有5名選手參戰，其中男單包含林昀儒、高承睿，女單則是鄭怡靜、黃怡樺及簡彤娟。

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在男單賽場上，世界排名24名的台灣新星高承睿將在明天打頭陣，不過首輪即強碰年僅19歲的世界球王林詩棟，期盼尋求對戰首勝，而世界排名13名的「台灣一哥」林昀儒預計於12日亮相，屆時將挑戰「韓國一哥」張禹珍。

至於女單部分，由40歲老將黃怡樺率先登場，首輪將面對世界排名第5的日本名將早田希娜，世界排名12的「台灣一姊」鄭怡靜預計13日登場，對決世界排名第4的中國好手陳幸同，簡彤娟同樣在13日上陣，迎戰荷蘭女將埃爾蘭（Britt Eerland）。（編輯：李亨山）1140310