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WTT重慶冠軍賽 林昀儒直落3勝韓國一哥晉16強

2025/3/12 13:53（3/12 14:24 更新）
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台灣桌球一哥林昀儒（圖），在WTT重慶冠軍賽首輪直落3解決韓國的張禹珍，連續2年都挺進賽史16強。（中央社檔案照片）
台灣桌球一哥林昀儒（圖），在WTT重慶冠軍賽首輪直落3解決韓國的張禹珍，連續2年都挺進賽史16強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣男子桌球好手林昀儒今天在WTT重慶冠軍賽首輪，以11比7、11比9、11比7擊敗韓國選手張禹珍，連續2年都闖進16強。

世界排名第13的林昀儒，接下來16強對手將是德國名將法蘭西斯卡（Patrick Franziska），雙方過去交手7次全由林昀儒獲勝，很有機會闖進8強大門。

世界桌球大聯盟（WTT）重慶冠軍賽總獎金高達80萬美元（約台幣2655萬元），林昀儒今天在首輪對上世界排名第12的韓國一哥張禹珍，2人過往交手4次勝負各半。

今天首局開打，林昀儒短暫以2比3落後，隨即連拿3分超前比數，並且在相持球的處理上表現相對細膩，順利以11比7搶下首局。

第2局林昀儒雖以3比1領先，可惜隨後被張禹珍連得5分反倒落後，但林昀儒多次靠著反手擰球搶分追成9比9平手，接著張禹珍正手回球掛網失誤，接著林昀儒掌握機會再拿1局。

來到戲劇化的第3局，林昀儒開局就是9比0攻勢，眼看要直接打趴對手，沒想到張禹珍連得4分，迫使林昀儒喊出暫停試圖化解對手士氣。

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短暫休息後，張禹珍又連得3分追到7比9，幸好林昀儒穩住陣腳，先迫使對手反手回球失誤，接著再順利掌握賽末點直落3獲勝。

WTT冠軍賽僅設男、女單32強，台灣男單有林昀儒、高承睿，女單有鄭怡靜、簡彤娟、黃怡樺參賽；不過高承睿、黃怡樺都已在首輪出局。（編輯：李亨山）1140312

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