鄭怡靜對戰陳幸同4連敗 無緣WTT重慶冠軍賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，女單首輪出戰世界排名第4的中國選手陳幸同，以1比3落敗，苦吞對戰4連敗，無緣16強。

世界排名第12的鄭怡靜在結束2月亞洲盃賽事後，馬不停蹄前往日本T聯賽參賽，本週轉戰在中國舉辦的WTT重慶冠軍賽，首輪與世界排名第4的中國選手陳幸同碰頭。

鄭怡靜過去3度碰上陳幸同，都苦吞敗仗，包括最近一次在2023年世界桌球錦標賽交鋒，鄭怡靜在局數3比1領先情況下，遭到對手連追3局逆轉。

睽違超過1年半再度交手，鄭怡靜開賽就以1比7落入下風，所幸在首局以4比11讓出後，次局很快做出調整，儘管在9比6領先時被扳平，但鄭怡靜及時穩住陣腳，以11比9扳回一城。

不過，鄭怡靜第3局未能延續氣勢，開局陷入1比5落後，隨後也未能將差距縮小至2分以內，以5比11再丟1局。

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鄭怡靜第4局前段展現正手拍威力，一度以5比3領先，試圖重新打出氣勢，而經驗豐富的陳幸同很快重新掌控局面，鄭怡靜無力扭轉戰局，以8比11敗下陣來。

在鄭怡靜淘汰後，台灣選手中僅剩一哥林昀儒、簡彤娟，而林昀儒晚間將提拍上陣，與世界第8的德國好手法蘭西斯卡（Patrick Franziska）爭奪男單8強席次，至於簡彤娟明天女單16強將對戰世界第2的中國名將王曼昱。（編輯：陳政偉）1140313