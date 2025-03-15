林昀儒對戰林詩棟8連敗 無緣WTT重慶冠軍賽4強

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣桌球一哥林昀儒今天世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽男單8強，迎戰19歲中國球王林詩棟，在局數2比1領先情況下遭逆轉，最終以2比3落敗，苦吞對戰8連敗，無緣4強。

世界排名第13的林昀儒這次在中國舉辦的WTT重慶冠軍賽男單前2輪面對韓國一哥張禹珍、世界第8的德國好手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），都以直落3過關。

林昀儒8強再度與天敵、中國球王林詩棟狹路相逢，過去7次對戰，林昀儒還在等待勝場開張，而雙方光是自去年巴黎奧運之後就交手6次，最近一次在今年2月亞洲盃銅牌戰碰頭，林昀儒以直落4落敗，無緣獎牌。

睽違近3週再度過招，林昀儒有所準備，開賽在4比5落後時靠著正手快拉、連拿4分，並以11比6搶下首局。

陷入落後林詩棟次局以8比1強勢開局，並以11比3扳回一城。

林昀儒第3局在5比5平手時再度展現正手拍威力，加上相持球表現更加穩定，以11比7搶先聽牌。

第4局林詩棟再度掌控比賽節奏，落入下風的林昀儒，以3比11遭對方逼平。

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林昀儒決勝局先是克服開局0比3落後，在扳平4比4平手後，雙方陷入拉鋸戰，林昀儒後續3度追成1分差都未能再下一城，最終以7比11輸球。

林昀儒儘管吞下對戰8連敗，但已有所突破，這也是林昀儒首度從林詩棟手中搶下2局，更是雙方首次鏖戰至決勝局。（編輯：陳政偉）1140315