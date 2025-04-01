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WTT仁川冠軍賽 高承睿、鄭怡靜無緣單打16強

2025/4/1 19:50
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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣桌球好手高承睿今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽男單首輪，與韓國一哥張禹珍激戰5局，在化解2個賽末點後仍無功而返，以2比3落敗，與一姐鄭怡靜雙雙無緣16強。

世界排名第25的高承睿在3月WTT重慶冠軍賽首輪出局後，睽違近3週再度征戰在韓國舉辦的WTT仁川冠軍賽，首輪出戰排名第12的韓國一哥張禹珍，雙方過去2度過招，首次由高承睿在去年亞錦賽搶下勝利，但今年新加坡大滿貫賽再度碰頭，以1比3落敗。

高承睿前2局以6比11、11比9與對方戰成平手，第3局一度陷入3比9劣勢，儘管追成9比10，但關鍵時刻正手擺短失誤，以9比11再丟1局。

高承睿第4局重振旗鼓，在3比3平手時，靠著反手主動變線，並展現正手拍威力，拉出一波8比1攻勢，以11比4延長戰線。

高承睿決勝局前半段掌控比賽節奏，可惜在6比4領先情況下，反手連續出現失誤，反倒陷入7比10落後，儘管高承睿連續化解2個賽末點，最終仍功虧一簣，以9比11落敗。

教練朱硯匯接受中央社訪問時表示，高承睿在比賽當下還是有解決一些所遇到的狀況，「第5局接發球選擇沒有問題，對手今天打得更好。」

女單部分，世界排名第11的台灣一姐鄭怡靜首輪就遭遇硬仗，對手為世界排名第3、中國好手王藝迪，最終以7比11、2比11、5比11輸球，苦吞對戰7連敗。

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台灣參賽的4名選手中，目前僅林昀儒前進16強，且稍早16強對手已出爐，將是世界第3的日本名將張本智和。

至於黃怡樺預計在3日迎接女單首輪賽事，將碰上剛在上一站WTT印度清奈球星挑戰賽在女單、女雙包攬雙冠的16歲日本小將張本美和。（編輯：李亨山）1140401

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