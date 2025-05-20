林昀儒鄭怡靜再過一關 桌球世錦賽混雙挺進8強

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（中央社記者黎建忠台北20日電）在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽，台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今天在16強以11比4、11比7、6比11、11比9擊敗韓國組合吳晙誠、金娜英，如願挺進8強。

曾在東京奧運拿下1面桌球混雙銅牌的林昀儒、鄭怡靜，在拆夥將近3年後，再度於今年世錦賽合拍，2人默契依舊、技術更好，今天在16強對上吳晙誠、金娜英。

首局林昀儒、鄭怡靜開賽就連得4分，對手幾乎沒有太多抵抗，台灣組合就輕鬆拿下第1局；第2局台灣組合策略成功，林昀儒的接發球幾乎都朝著金娜英擰回去，同樣開局連得5分。

儘管一度被對手追到6比5差距，但台灣組合在8比7領先時，和對手上演一次將近20拍的遠台互拉，最終順利拿下分數打出氣勢，也順利連拿2局取得聽牌優勢。

第3局林昀儒、鄭怡靜的主動失誤過多，尤其比賽末段原本6比5領先，卻被對手連得6分，只好讓出此局；關鍵第4局，台灣組合從3比5落後打到7比5領先。

此時對手再追1分後，台灣組合教練鄭佳奇主動喊暫停緩和情緒；重回賽場後，先靠林昀儒的反手擰球拿下1分穩定戰況，接著鄭怡靜再用拿手的正手拍搶分，順利澆熄對手反撲氣焰。

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鄭佳奇接受中央社記者訪問表示，林昀儒、鄭怡靜應該算是越打越好，今天也是一樣，雖然對手第3局有些搏殺打得很好，「但到了第4局我們也很快調整過來，沒讓戰局延長。」

鄭怡靜今天3線出擊，剛結束混雙賽事後，接著還要在女單、女雙賽事登場。（編輯：張雅淨）1140520