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Google發布AI模式「搜尋」 打造更強大搜尋體驗

2025/5/21 07:37（5/21 07:54 更新）
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Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在Google I/O開發者大會，宣布由AI驅動的各種「搜尋」功能，於「搜尋」中增加AI模式。中央社記者張欣瑜舊金山攝114年5月21日
Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在Google I/O開發者大會，宣布由AI驅動的各種「搜尋」功能，於「搜尋」中增加AI模式。中央社記者張欣瑜舊金山攝114年5月21日
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（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）Google今天在I/O年度開發者大會針對其「搜尋」在美國推出AI模式（AI Mode），此功能可將使用者提問拆解、進行大量查詢，比傳統Google搜尋更深入探索網路、尋找到高度相關資訊，還能成為購物幫手。

Google為全球搜尋引擎龍頭，人工智慧（AI）的出現正重新定義搜尋引擎角色。之前，新創公司OpenAI開放其搜尋引擎ChatGPT Search，蘋果（Apple）也傳出考慮將AI驅動的搜尋引擎作為Safari瀏覽器的搜尋選項，引發市場對Google主導地位的擔憂。

外界關注「搜尋」的未來下，Google I/O開發者大會在Google加州山景城（Mountain View）海岸線圓形劇場（Shoreline Amphitheatre）登場，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）登台，宣布由AI驅動的各種「搜尋」功能。

Google推AI Mode 打造強大AI搜尋體驗

今年稍早，Google在其實驗性功能測試平台Labs測試AI模式，今天宣布正式在美國推出這項功能，Google表示，「這是公司迄今最強大的AI搜尋體驗。」

AI模式以Gemini技術為核心，具備更進階的推理能力與多模態功能，並能透過追問問題深入探索，提供更多有助益的網頁連結；透過特定技術，將使用者提問拆解為不同子題，進行大量查詢，幫助使用者發現更多網路上優質且與問題高度相關的內容。

Google預計將AI模式功能逐步整合至AI摘要（AI Overviews）。AI摘要現已在200多個國家與地區，以超過40種語言推出，Google宣布新增支援的語言包括阿拉伯語、中文、馬來語等。從本週開始，AI模式和AI摘要將導入客製化的Gemini 2.5模型。

Google也將AI模式「搜尋」應用於生活情境，包括協助使用者「購物」。

AI購物助理 整合推薦、分析、試穿與結帳

過往，在Google搜尋商品，會出現一連串商品連結，結合AI模式後，還能幫忙思考。

舉例來說，假設使用者對AI模式提問：「我想找一個好看又可愛的旅行包。」

AI模式能夠理解使用者在尋找「視覺靈感」，接著會顯示一組可瀏覽的圖片與商品列表，並根據使用者的喜好量身打造。

若使用者進一步表示：「我這趟旅行是5月要去俄勒岡州波特蘭。」

AI模式便會同時進行多項搜尋，以了解什麼樣的包包適合多雨天氣與長途旅行，並根據這些條件篩選出防水包包款式，一步步經由操作幫使用者更精準地找到理想商品。

全新的購物功能將在接下來的幾個月內，陸續於美國的AI模式功能中推出。

Google指出，這項升級大幅簡化了線上購物流程，並讓搜尋與挑選商品變成一種互動式、個人化的體驗。從推薦、篩選、分析到最終購買，全程有AI協助做出合適選擇，對於不擅長比價、怕選錯、或不確定穿搭效果的使用者來說，是一種突破性的服務。

AI Mode整合代理功能 更快完成任務

google news透過 Google News追蹤中央社

AI掀起代理（Agent）浪潮，未來，隨著「搜尋」整合代理功能後，未來，「搜尋」不再只是被動地回應問題，而是能幫助使用者完成一連串任務。

這項功能將首先應用於活動門票、餐廳訂位與在地預約服務。Google也將與Ticketmaster、StubHub、Resy、Vagaro等公司合作，打造實用的使用體驗。（編輯：陳慧萍）1140521

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Google推出AI模式「搜尋」能應用於生活情境，包括協助使用者「購物」。中央社記者張欣瑜舊金山攝114年5月21日
Google推出AI模式「搜尋」能應用於生活情境，包括協助使用者「購物」。中央社記者張欣瑜舊金山攝114年5月21日
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