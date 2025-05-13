Google開發者大會將登場 傳已預告軟體AI代理新產品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山12日綜合外電報導）美國網站The Information今天報導，下週將召開年度開發者大會的Google（谷歌）近期向員工和外部開發者展示一系列產品，包括用於軟體開發的人工智慧代理（AI agent）。

根據報導，Google開發的這款AI代理目的是要幫助軟體工程師順利度過軟體流程的每個階段，從回應任務到記錄程式碼。報導是引述見過這款產品的展示或聽過Google員工轉述的3名消息人士。

路透社聯繫上Google尋求置評，遭到婉拒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在AI產業競爭愈來愈激烈下，已在相關領域投入數以十億計美元資金的Google面臨投資人不斷施壓要求見到回報。另一方面，Google的搜尋引擎和廣告技術業務也面臨反壟斷監管機關的威脅。

Google的開發者大會Google I/O將於下週在加州的山景市（Mountain View）舉行，主題演講則排定在20日登場。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1140513