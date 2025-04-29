挑戰Google霸主地位 ChatGPT增加購物幫手功能

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（中央社舊金山28日綜合外電報導）OpenAI今天宣布，旗下ChatGPT現在將幫助使用者在網路上尋找產品；在監管機關對網路搜尋巨擘谷歌（Google）市場主導地位施加壓力之際，此舉將強化對Google構成的挑戰。

法新社報導，這項新的購物能力進一步模糊了人工智慧（AI）聊天機器人與搜尋引擎之間的界線，代表著OpenAI欲在Google稱霸數十年的市場中與Google較勁的野心。

總部位於美國舊金山的OpenAI透過社群媒體X上貼文表示：「搜尋已經成為我們最受歡迎且成長速度最快的功能之一，光是過去一週就有超過10億次網路搜尋。」

這項今天推出的功能更新允許購物者透過自然的對話方式尋找並比較商品，接著直接連結到店家購物。

OpenAI的貼文寫道：「與其滾動查閱搜尋結果頁面，你只需要展開一段對話。」貼文還提到，使用者也可以問後續問題或比較產品。

ChatGPT的購物功能一開始聚焦於流行時尚、美妝和家電分類。OpenAI指出，產品建議都是客製化且來自網路，而非廣告。

據路透社報導，這次更新將在OpenAI預設的AI模型GPT-4o中提供，適用於全球所有ChatGPT用戶，包括Pro版、Plus版與免費版本，甚至不必登入帳戶也可使用。

OpenAI強調，這項功能不包含廣告，公司也不會透過ChatGPT平台上的購物交易中收取佣金。

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Google為了對抗來自AI聊天機器人日益強大的競爭，已經將旗下Gemini助理整合融入搜尋結果中，在傳統網站連結外也提供AI生成的答案。

這種競爭情況上週加劇，當時一名OpenAI高層在美國一場進行中的反壟斷案件中作證表示，若Google被迫出售旗下Chrome瀏覽器，OpenAI將考慮收購。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140429