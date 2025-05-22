印度傳7月與美簽貿易協定 盼部分商品完全免關稅

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（中央社記者李晉緯新德里22日專電）印度多家媒體近日陸續報導，印度和美國可望在7月達成貿易協定第一階段，而印度主要訴求之一，是期待某些特定商品能完全免除26%關稅。

印度時報（Times of India）指出，印度商工部部長戈雅（Piyush Goyal）正在華府，與美方討論貿易協定，協定的第一階段預料可在7月達成。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，印度與美國貿易代表的諮詢已完成，兩國代表就商品貿易的多個面向進行討論，印度希望對皮革、紡織品等勞動密集型產業的出口，美國能給予優惠待遇。

消息人士告訴印度亞洲國際新聞社，印度除期盼保有現在的出口，還希望增加新的出口，他說：「與美國簽訂的雙邊貿易協定，對兩國來說將是雙贏的政策。」

另一位消息來源提到，談判有非常正面進展，雙方預計會在美國設下的期限（7月8日）前敲定第一階段協定。

一名官員向印度快報（Indian Express）透露，與美國簽下的貿易協定，將能確保印度的商品不會被美國收26%關稅。

這名官員表示，協定涵蓋的範圍包括商品、非關稅壁壘、線上貿易等，印度正設法交涉，希望美國除了26%對等關稅外，連10%的基礎關稅也不要加在印度身上。

美國連續4年成為印度主要貿易夥伴，2024-25年雙邊貿易達1318.4億美元，印度的貿易順差達411.8億美元。

印度總理莫迪（Narendra Modi）和美國總統川普（Donald Trump）2月會晤時，雙方曾承諾加強對彼此的貿易、投資，以強化兩國關係，並促進經濟創新、提升供應鏈穩定性。

雙邊領導人當時還喊出，希望2030年前彼此貿易往來能達到5000億美元目標，這個數字約是目前的2倍。雙方聚焦的將是發展貿易關係、確保公平成長、保護國家安全利益、創造就業機會。

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為強化雙邊貿易，印度正試圖讓包括紡織品、寶石、珠寶、皮革製品、服裝、塑膠、化學產品、蝦、葡萄、香蕉等一系列產品的關稅降低，美國則是呼籲降低汽車，尤其是電動車、葡萄酒、石化產品、乳製品、蘋果、堅果等商品的關稅。

印度與美國的磋商，第一階段是幫助工業產品、某些農產品更容易進入市場；第二階段的範圍可能更大，也會涉及更多項目，預期會在9月到11月間生效；第三階段將屬於全面性的，但那會需要美國國會的批准，因此可能會到2026年才完成。（編輯：張芷瑄）1140522