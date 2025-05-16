新加坡副總理：星國正與美方磋商藥品關稅議題

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（中央社記者吳昇鴻新加坡16日專電）新加坡副總理兼貿工部長顏金勇今天表示，針對美國可能對藥品與半導體課徵關稅，新加坡正與美方進行藥品的相關協商，需進一步討論細節才能達共識。至於美中之間磋商是否能取得理想結果，他認為目前仍難預料，需持續觀察。

為因應美國關稅措施帶來的衝擊，新加坡政府日前成立「經濟韌性小組」，協助企業應對產業受影響的情況。新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額成長，美國對新加坡貿易順差，在美國總統川普（Donald Trump）列出的名單中，新加坡被課10%的對等關稅，儘管已比鄰近國家低許多，不過新加坡身為全球化最大獲益者之一，擔心的是全球貿易體系進一步震盪、間接衝擊既有經貿秩序。

顏金勇領導由政府經濟機構及工商組織組成的「經濟韌性小組」，協助產業適應變動的經濟環境。他今天下午接受包含中央社在內的多家新加坡本地與國際媒體聯合訪問。

針對美國近期針對進口半導體與藥品啟動調查，顏金勇指出，這兩個產業對新加坡而言至關重要。在藥品方面，美方表示希望與新加坡尋求合作方案，讓新加坡藥品以關稅優惠條件輸入美國市場。至於半導體產業，他表示，新加坡也希望與美方展開協商。

顏金勇指出，未來如何具體落實相關方案仍需時間，美方有自身考量，包括希望確保供應鏈穩定；星方則期盼能取得明確方向，以便企業妥善因應稅務議題。雙方需進一步討論細節，才能達成共識。

談及美中互相削減高額關稅、為期90天的措施，顏金勇表示，相關磋商是否能達成理想協議仍不明朗，後續發展仍需審慎觀察。

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新加坡貿工部預估，今年經濟成長率預計介於0%到2%之間，先前預估的區間是1%到3%。鑑於新加坡對國際貿易的依賴程度，該國的經濟表現往往被視為全球環境的晴雨表。

此外，顏金勇也提到，為回應民眾對就業前景的關切，新加坡政府將持續與企業合作，創造更多就業機會，協助應屆畢業生求職，並強化在職員工的技能提升與培訓。（編輯：田瑞華）1140516