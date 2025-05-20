日美第3輪關稅談判5/23舉行 爭取豁免目標未變

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（中央社記者戴雅真東京20日專電）美國川普政府實施加徵關稅措施，美日雙邊關稅談判陷入僵局，兩國政府今天敲定將於23日舉行第3輪閣員級談判，日本經濟再生大臣赤澤亮正將再度赴美。

每日新聞報導，赤澤亮正將與美國貿易代表署（USTR）代表葛里爾（Jamieson Greer）及美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商。日本政府相關人士透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預料無法出席此次會議。

為了23日的談判，日美政府19日起在華府展開事務層級協商，雙方也在協調5月再召開一次包含貝森特出席的閣員級會談。

日本首相石破茂昨天在自民黨幹部會議中表示，赤澤預計這星期赴美。赤澤今天上午在首相官邸前受訪時也表示，「正朝這個方向進行日程調整」。

赤澤在內閣會議後記者會上表示，將強烈要求美國重新檢討一系列關稅措施，希望盡可能早日達成對日美雙方都有利的協議。他也強調，對於要求美國政府取消加徵關稅措施，日本政府的立場沒有改變。

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上次第2輪談判於2日在美國財政部最大的廳室召開，歷時2小時，貝森特與葛里爾出席，日方由赤澤亮正出席，日本向美方爭取對等關稅豁免，但遭拒絕。

消息人士透露，日本正在考慮一系列方案，以獲得美方讓步，方案包含擴大輸入美國玉米和大豆、造船領域的技術性合作，以及日本調整進口車的檢驗標準。（編輯：唐聲揚）1140520