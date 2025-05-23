美日領袖通話提及關稅 6月有望G7場邊實體會談

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本首相石破茂今天與美國總統川普通話，表示提到即將登場的閣員級關稅談判。他也說，已確認配合下月在加拿大舉辦的七大工業國集團（G7）領袖會議，雙方計劃召開場邊會談。

共同社報導，石破茂指出，今天與川普（Donald Trump）通話時提到美國的關稅措施，並表示期待兩國政府閣員級關稅談判，能有建設性的協議，而川普也同意此事。

石破茂在這場電話會談後說：「我也可能會依據狀況，親自訪美直接對話」。

他會後也向媒體說道，「取消關稅措施的要求不變」，並說明川普在電話會談中並未提及關稅談判的具體細節。這次通話為時約45分鐘。

兩人通話的時間點適逢日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正，啟程前往美國首都華盛頓展開第3輪閣員級關稅談判，因此日媒分析，這次通話被視為兩國領袖事前的溝通與協調。

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赤澤今天上午已經從羽田機場出發，計劃美東時間23日與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商美方的關稅措施。

石破茂也說，關稅之外，也針對經濟安全保障領域的合作等諸多課題交換意見，而這次電話會談是應川普提議而進行。（譯者：楊惟敬/核稿：洪培英）1140523