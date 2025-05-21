樫本大進攜手巴克斯 貝多芬「克羅采」默契佳

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）從天才少年到柏林愛樂首席，小提琴家樫本大進再度攜手鋼琴家巴克斯舉行音樂會，帶來貝多芬第九號小提琴奏鳴曲「克羅采」，兩人都是國際重要音樂大賽冠軍，合作多年默契十足。

樫本大進（Daishin Kashimoto）表示，雖然他很早習琴，但直到10幾歲才開始演奏貝多芬的奏鳴曲，「貝多芬的手稿其實很有趣，因為他常會對同一段音樂下相同的註解，卻標示出不同的記號，有時候既使用斷音記號，又加上連結線，這也讓演奏者有機會對這些不同的記號進行深度的討論。」

樫本大進曾經橫掃多項國際小提琴大賽首獎，包括曼紐因國際青少年小提琴大賽與克萊斯勒國際小提琴大賽等，更以最年輕得主之姿，摘下隆．提博國際音樂大賽冠軍。

巴克斯（Alessio Bax）則曾奪得濱松國際鋼琴大賽以及里茲國際鋼琴大賽首獎，兩人音樂理念契合，更在長年合作中培養出深厚默契。

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根據鵬博藝術發布的新聞資料，「樫本大進與巴克斯二重奏之夜」音樂會將於6月12日在台北國家音樂廳、6月13日在台中國家歌劇院中劇院、6月14日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行。

除「克羅采」之外，音樂會其他曲目還包括莫札特「降E大調第28號小提琴奏鳴曲」及葛利格「c小調第三號小提琴奏鳴曲」。（編輯：吳素柔）1140521