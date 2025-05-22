彭啓明：綠色成長基金辦公室 23日掛牌

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院會今天通過「國家減碳新目標－第三期溫室氣體階段管制目標」，目標2032年國家溫室氣體淨排放量較基準年減量32%正負2個百分點、2035年減量38%正負2個百分點。環境部長彭啓明隨後也正式宣布，綠色成長基金辦公室明天將掛牌。

總統府國家氣候變遷對策委員會日前調整台灣減碳新目標，2030年國家溫室氣體淨排放量較基準年（2005年）減量28%加減2個百分點；2032年減量32%加減2個百分點、2035年減量38%加減2個百分點，加大加速減碳力道。行政院會今天正式通過此管制目標。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中指出，感謝副院長鄭麗君召開多次會議，率領行政院淨零小組「由上而下」，提出在能源、製造、住商、運輸、農業及環境6大部門，總計20項減碳旗艦行動計畫，將能有效加大減碳力道，並期待達成2030年每度電0.319公斤二氧化碳當量。

卓榮泰說，政府將秉持「減碳先行、目標淨零」的戰略方針，推動積極減碳，各部會應就「氣候變遷因應」加速研提溫室氣體減量行動方案，並完備社會溝通、廣徵意見。

為促進淨零轉型，環境部去年向國家發展委員會申請設立新台幣100億元的綠色成長基金，預計今年中啟動，投資並發掘需要資金的新創公司，打造綠色台灣品牌。彭啓明出席院會後記者會時表示，綠色成長基金辦公室明天揭牌，將於第2季資金到位後開始審案，目前還沒開始受理案件。

環境部去年提出「行政院國家發展基金加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，後獲行政院國發基金管理會審議通過，力拚爭取100億基金投資淨零永續新興產業，並於今年2月公布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」，且預計推動成立專案辦公室及信託專戶，廣邀共同投資人朝今年第2季受理投資案件申請目標邁進。

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此外，彭啓明也提到，因應關稅等國際情勢導致企業經營困難，環境部將提供溫暖協助，也就是萬一企業受到全球政經局勢衝擊，明年可能可以適用高碳洩漏係數優惠。

他說，原先自主減量計畫有252家企業應於6月30日前提出自主減量計劃，但目前已將申請期程延長2個月，延至在8月31日前繳交即可。（編輯：蘇志宗）1140522