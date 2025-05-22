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新北三峽車禍開放追思物至25日 區公所籲別再帶食物來

2025/5/22 19:22（5/22 19:29 更新）
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新北三峽重大車禍，案發現場近日湧入祭祀供品，三峽區公所22日已先搭起遮陽棚、墊高木棧板，也透過志工將祭品分類裝箱整理。（三峽區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月22日
新北三峽重大車禍，案發現場近日湧入祭祀供品，三峽區公所22日已先搭起遮陽棚、墊高木棧板，也透過志工將祭品分類裝箱整理。（三峽區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月22日
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北三峽重大車禍現場湧入大量民眾擺放追思物品，三峽區長施玉祥今天表示，家屬感謝各界關懷，呼籲不要再放容易腐壞食品，現場有卡片祝福區，預計開放至25日為止。

新北市三峽區北大國小外道路，19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。

許多民眾主動到現場獻花和寫卡片悼念，追思的角落也擴大成為花海，還擺放各式零食、卡片、娃娃、蠟燭等。不過，現場有民眾擺放食品，經曝曬恐腐壞。

三峽區長施玉祥下午告訴中央社記者，為避免太陽曬及雨淋，區公所搭起遮陽棚、墊高木棧板，也透過志工將追思物品分類裝箱整理。

施玉祥說，死者家屬今天請他轉告，非常感謝外界的關心與祝福、集氣，顯示社會愛心無限。不過也請大家珍惜不要浪費食物，不要再攜帶食物到現場擺放。現場有卡片區，也提供便利貼讓民眾表達心意。

他說，除往生者家長的感謝，也有北大國小的家長反映，現場擺放大量追思物品，讓路過的小學生心裡害怕。為讓大家逐漸恢復平靜，現場預計開放至25日（頭七），之後就不再開放擺放追思物品。

新北三峽重大車禍現場連續數日有民眾前往獻花、擺放祭品等，區公所22日透過志工協助分類整理，也再度呼籲避免擺放食物。（三峽區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月22日
新北三峽重大車禍現場連續數日有民眾前往獻花、擺放祭品等，區公所22日透過志工協助分類整理，也再度呼籲避免擺放食物。（三峽區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月22日

施玉祥說，為了避免浪費食物，過幾天後，若食品還能食用，將分給弱勢家庭，布偶、卡片會統一保管，視家屬意願轉交。

教育局下午發布信息表示，目前校內師生及家屬情緒仍在復原過程，盼望外界給予孩子、家長與老師更多理解與空間，避免頻繁接觸或過度關注，讓孩子和家屬慢慢修復內心、重拾平靜。

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犯罪被害人保護協會新北分會下午發布新聞稿表示，案發後接獲新北地檢署通知，於檢察官相驗遺體時，派員至現場慰問陪伴與關懷家屬，也傾聽家屬的心聲。

犯保協會說，也陪同家屬到招魂現場，保護家屬隱私及穩定情緒，讓招魂儀式順利完成。目前已經安排犯保律師全程協助訴訟、假扣押保全程序、刑事偵查程序告訴代理及附帶民事訴訟。（編輯：蕭博文）1140522

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