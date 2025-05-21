三峽車禍現場滿滿追思 區公所：卡片集中管理

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影片來源：中央社

（中央社記者趙敏雅新北21日電）新北市三峽北大國小外19日重大車禍釀多人死傷，許多民眾到場獻花、送零食及卡片，追思區持續擴大。三峽區公所今天說，民眾的心意會妥善處理，卡片將集中整理，聯絡校方轉交。

三峽區北大國小外19日下午4時許發生重大車禍，78歲余姓男子涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。民眾陸續湧入事故現場為逝者祈福，為傷者集氣，路口擺滿鮮花、零食飲料及娃娃、卡片及蠟燭等，追思一隅擴大成為花海。

新北市三峽區公所下午表示，有熱心民眾在現場搭起棚子，因擔心之後可能下雨，會讓民眾的心意被淋濕。

外傳區公所在頭七時將追思物品統一焚燒，區長施玉祥澄清，沒有要焚燒，一定會妥當處理。

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施玉祥說，目前先進行整理，將鮮花、食品、卡片分類擺放，由於天氣炎熱，會腐壞的鮮花或食品先移除，也呼籲盡量勿放置生鮮食品；而現場為草地，已宣導不要放置燭火。

施玉祥指出，餅乾、糖果與飲料等食品部分，若還能食用，將媒合有需要的弱勢團體，讓愛延續；卡片則會集中整理，聯絡校方並視家長意願，轉交卡片。另外，有人放置金紙和蓮花，會尊重民眾心意進行火化。（編輯：吳素柔）1140521