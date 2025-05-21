新北三峽車禍 民團將赴政院請願、號召上街遊行

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（中央社記者余曉涵台北21日電）新北市三峽區19日下午發生重大車禍，行人零死亡推動聯盟號召民眾在25日走上街頭，提出駕駛全面回訓等訴求；還路於民行人路權促進會預計明天赴行政院請願。

新北市三峽區北大國小外19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。

行人零死亡推動聯盟等多個路權團體今天發布新聞稿表示，號召民眾在25日走上街頭。聯盟提出駕駛人全面回訓、改革高齡換照制及交通工程改善3項訴求。

行人零死亡推動聯盟表示，要求制定所有駕駛人的駕照回訓、分級、定期換照制度，確保駕駛人都能有良好的駕駛能力和用路觀念，以淘汰不適任駕駛。

行人零死亡推動聯盟表示，高齡換照上要透過具有鑑別度的檢核，檢驗駕駛能力及身心狀況；行人友善區、通學區應落實及防護柵、減速帶設計應法制化。

還路於民行人路權促進會預計明天赴行政院請願，並在25日上午回到事故現場，號召民眾悼念交通罹難者，並以白紙鶴祝願不再有人因為交通事故而被剝奪平靜的日常。

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還路於民行人路權促進會表示，近日多起車輛撞擊行人事件，不僅發生於高齡駕駛人，也有其他年齡層的駕駛人肇事。

還路於民行人路權促進會認為，年齡僅是輔助判斷身心能力衰退額外依據而已，交通部更應盡速全面性、定期性對所有駕駛人、以「安全與其他道路使用者互動的能力與知識」為核心，作為判斷駕駛人能否合格駕駛車輛標準。（編輯：管中維）1140521