加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍3死12傷引高齡換照討論 專家籲納路考或模擬駕駛
首頁 / 生活
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍4/31
首頁 / 生活

三峽車禍多名學生傷亡 教育部將儘速發放急難慰問金

2025/5/20 11:38（5/20 12:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北20日電）新北市三峽區車禍造成多名學生傷亡，教育部今天說，學產基金將儘速發放急難慰問金，協助受影響學生及家庭，並請承作學生團保的國泰人壽保險股份有限公司主動協助相關理賠。

北大國民小學外昨天發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷，其中包含數名學生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部表示，深感不捨與哀痛，已啟動專案協助措施，教育部國民及前教育署也請國泰人壽主動協助校方、學生；另視學生傷勢，後續衍生治療費用，可依學生團體保險保單條款，申請住院、傷害門診及失能保險金等理賠。

由於事故發生於放學時段，許多師生目睹事發過程，可能衍生心理創傷或情緒壓力。教育部表示，已請新北市政府教育局及學校提供相關學生心理支持，進行安撫與輔導，後續將適時提供教育局與學校支援協處，共同關心學生復原情形。（編輯：李明宗）1140520

#三峽區
#國泰人壽保險股份有限公司
#教育部
#新北市
#新北市三峽區
#教育局
延伸閱讀
三峽重大車禍 汽車駕駛闖紅燈高速衝撞釀3死12傷三峽重大車禍 目擊國中生：車子從後方衝出來三峽車禍 新北：先發慰問金死者1萬、傷者5千元
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新北三峽車禍余姓駕駛涉肇事 5年前行車糾紛和解不起訴
14
更多編輯台推薦新聞：