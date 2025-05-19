加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
世衛開議辯台灣案 友邦駁斥中國曲解聯大2758決議
首頁 / 社會
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍1/16
首頁 / 社會

三峽車禍 新北：先發慰問金死者1萬、傷者5千元

2025/5/19 19:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市長侯友宜晚間2度至板橋亞東醫院慰問三峽車禍傷者。社會局表示，目前死亡者先發新台幣1萬元慰問金，傷者發5000元。

侯友宜晚間6時45分再度到亞東醫院慰問車禍傷者家屬。衛生局長陳潤秋陪同，短暫停留後，未發表談話。

社會局副局長許秀能、國民黨市議員呂家愷、江怡臻等人，也到醫院慰問。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北市政府副秘書長張其強代表市府團隊，在板橋亞東醫院發慰問金給車禍傷者家屬。

社會局表示，除死者1萬元、傷者5000元慰問金，另外，依據新北市市民意外救助辦法，死亡者會發意外救助金15萬元，如果具有中低收入則為30萬元，低收入則為50萬元，後續會立即處理。（編輯：李錫璋）1140519

#三峽
#社會局
#新北市政府
#板橋
#侯友宜
#國民黨
侯友宜
三峽重大車禍 里長：小孩無辜盼類似事故勿再發生新北三峽車禍4人送亞東醫院 其中1女子命危
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三峽車禍 傷患包紮後返事故現場撿拾孩子書包
108
更多編輯台推薦新聞：