三峽車禍 新北：先發慰問金死者1萬、傷者5千元
2025/5/19 19:50
（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市長侯友宜晚間2度至板橋亞東醫院慰問三峽車禍傷者。社會局表示，目前死亡者先發新台幣1萬元慰問金，傷者發5000元。
侯友宜晚間6時45分再度到亞東醫院慰問車禍傷者家屬。衛生局長陳潤秋陪同，短暫停留後，未發表談話。
社會局副局長許秀能、國民黨市議員呂家愷、江怡臻等人，也到醫院慰問。
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新北市政府副秘書長張其強代表市府團隊，在板橋亞東醫院發慰問金給車禍傷者家屬。
社會局表示，除死者1萬元、傷者5000元慰問金，另外，依據新北市市民意外救助辦法，死亡者會發意外救助金15萬元，如果具有中低收入則為30萬元，低收入則為50萬元，後續會立即處理。（編輯：李錫璋）1140519
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