三峽重大車禍 傷者驚恐：眼見多人被撞飛【獨家】
2025/5/19 19:30（5/19 19:43 更新）
影片來源：中央社
（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市三峽區北大國小外今天下午發生重大車禍，造成多人重傷送醫。吳姓傷者回憶時驚恐表示，他被撞後就看著車子一路暴衝，撞飛前方學生及民眾。
這起車禍造成10多人輕重傷，其中不少是國中生。
有學生家長哭紅了眼趕到土城長庚醫院，也有家長在急診室前合十焦急等候奇蹟。而市長侯友宜在下午5時許到醫院探視，副市長劉和然下午6時許也到醫院慰問傷者 。
據院方初步說明，重傷者多是頭部重創，經手術後，有人已轉加護病房觀察中。
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吳姓傷者表示，他仍可清楚記得事發過程，而他就是第一個被撞的人。他左肩骨折，等待醫院安排進行手術。
他回憶時驚恐表示，當時要騎車回家，因為下午4時許是學校放學的時候，因此，他靠路邊慢速前行，但突然之間，車子就從他的左方撞來，隨後就往前暴衝，他看著許多學生和民眾被撞飛。（編輯：李錫璋）1140519
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