三峽車禍 傷患包紮後返事故現場撿拾孩子書包

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（中央社記者林恕暉、潘欣彤新北19日電）新北市三峽區北大國小外今天下午發生重大車禍，15人輕重傷。傷患林小姐包紮後回到現場，撿拾孩子掉落書包，她受訪說，母子傷勢無大礙，目擊肇事車輛「好像在飆車」。

新北市三峽區國成街與國光街口下午4時許發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞10餘名路人，4人到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，截至下午6時30分，其中1名身分不詳年約40歲女子、2名10餘歲的女學生傷重不治。傷者分送恩主公、土城、亞東等醫院救治中。

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傷患林小姐手部受傷，以石膏固定患處後，於傍晚回到事故現場，撿拾兒子遺落的書包。她接受媒體訪問指出，騎機車來接小朋友放學，剛好要過馬路，被肇事車輛撞到而受傷。她回憶，車輛全程以高速行駛，完全沒煞車減速跡象，好像在飆車。

林小姐說，當時在機車上的兒子，被倒落的機車壓到，受驚嚇但傷勢不重。（編輯：李淑華）1140519