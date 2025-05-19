三峽重大車禍3死12傷事件彙整 78歲駕駛闖紅燈高速衝撞學生行人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新北19日電）新北市三峽區北大國小外今天發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。土城長庚醫院表示，12歲張姓女學生到院時無生命徵象，成功救回後，未來3天為關鍵觀察期。

根據警消資料，這起重大交通事故造成15人輕重傷，分別被送往恩主公、土城、亞東等醫院救治，4人到院前心肺功能停止（OHCA）。截至晚間10時，其中1名40歲女子、2名10餘歲的女學生傷重不治。

有1人OHCA救回，土城長庚醫院副院長游明晉表示，12歲張姓女學生到院時無生命徵象，醫療團隊急救後，成功救回生命，隨後發現其骨盆腔骨折並持續出血，院方緊急實施止血處置，目前生命徵象穩定，但未來3天仍屬關鍵觀察期。

新北市三峽區19日下午發生重大車禍意外，總統賴清德（中）晚間前往新北市立土城醫院探視傷者及向家屬致意。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年5月19日

賴總統卓榮泰關切慰問 侯友宜喊救人重要

總統府表示，總統賴清德聞訊後感到震驚且痛心，第一時間指示行政院成立專案小組即時掌握情勢，協調醫療資源，全力投入救護傷患與協助家屬。

賴總統與行政院長卓榮泰晚間分別前往3家醫院探視傷者、慰問家屬，總統與卓榮泰都指示醫院要積極治療，給予最好的照顧。

賴總統晚間8時在新北市長侯友宜及新北市立土城醫院副院長游明晉等人陪同下探望傷者。游明晉接受媒體聯訪時表示，總統指示醫院要積極治療，家屬也希望能獲最好治療。院方一定會給予最好治療。

卓榮泰抵達板橋亞東醫院，與侯友宜一起探視傷者、慰問家屬。他接受聯訪時表示，對於意外大家都非常不捨與痛心，不幸事件讓這麼多的孩童與無辜大人們受到非常大的驚嚇、傷害，甚至生命的損失。

他說，今天下午跟賴總統還在開會當中，突然聽到這麼大的一件事情，就儘快結束會議前往醫院。未來要檢討安全網，也提供醫療最好照顧。

影片來源：中央社

侯友宜晚間抵恩主公醫院探視後說，救人最重要，第一時間3間醫院全力搶救，因為這一次傷者很多，都是孩子，他看了非常心痛，會全力搶救孩子。他強調，已責成警方成立專案小組調查，釐清相關肇事責任。

新北地方檢察署指出，已指派重大刑案專組主任檢察官及檢察官組成專案小組，進駐三峽警分局，指揮三峽分局調查車禍發生經過。

還原事發經過 目擊者心有餘悸

新北市政府警察局三峽分局還原事發過程，余男下午駕駛自小客沿國成街往復興路方向，於上述路口闖紅燈，當時學成路通學巷下午4時至5時禁止進入，且當時學生下課，國成街與國光街號誌於下午4時至4時30分為「行人保護時相」啟動，四面號誌全紅燈狀況。

警方指出，余男擦撞路口3輛機車、1輛自行車，再往前沿復興路132巷，衝撞至分隔島才停下。三峽警分局長劉文雄受訪表示，余男經醫院初步檢查，無酒駕狀況，實際肇事原因仍在調查中。

傷患林小姐包紮後回到現場，撿拾孩子掉落書包，她受訪說，母子傷勢無大礙，目擊肇事車輛「好像在飆車」。

此外，三峽國中一名女學生目擊事發經過心有餘悸地說，當時是放學時間，車子從她身後衝過來，只差一步就會撞上她。

新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，案發後，警方鑑識人員在國光街與國成街口，對遭撞擊的機車殘骸進行鑑識工作。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日

新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，車輛保險桿散落在復興路110巷，距離第1肇事地點約20公尺。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日

新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞10餘名路人，事故現場車輛碎片等物品散落一地。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日

校內多名學生因這起嚴重事故死傷的三峽國中聲明表示，今天放學路上發生重大交通事故，校方在第一時間啟動緊急應變機制，通報教育主管機關，並由校長率領行政團隊前往各大醫院慰問、協助學生與家屬處理相關事宜。

校方呼籲，全體師生與社會各界共同為傷者祈福，期盼學生平安康復，早日回到校園。明天起學校會啟動校內輔導機制，針對學生、家長與教職員工進行心理支持與創傷危機處理，全力協助師生因應此次突發事件所帶來的情緒衝擊。若有家庭需要幫忙，也會提供協助。

新北市政府社會局表示，除死者新台幣1萬元、傷者5000元慰問金，另外，依據新北市市民意外救助辦法，死亡者會發意外救助金15萬元，如果具有中低收入則為30萬元，低收入則為50萬元，後續會立即處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛福部在行政院指示下成立緊急醫療專案並表示，經與地方政府確認，目前新北市醫療量能足夠，將與衛生局建立溝通管道、全力支援。

人在瑞士日內瓦帶隊台灣世衛行動團的衛福部長邱泰源，心繫下午在三峽發生的重大車禍，他晚間接受越洋視訊，他說，雖然行動團如火如荼舉行各類活動，但在得知台灣傳來的消息，立刻下令由留守台灣的衛福部次長林靜儀、周志浩領導醫事司啟動緊急救援計畫，承諾給予受傷孩童最好的照顧。（編輯：李錫璋）1140519