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台南玉井廂型車疑暴衝 散步夫妻遭撞1死1傷

2025/5/20 20:33（5/20 20:41 更新）
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台南市玉井區20日傍晚發生廂型車疑暴衝失控事故，撞上一對步行經過的夫妻，造成1死1傷，肇事車輛撞倒多輛停在騎樓的機車後再撞上牆，才總算停下。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月20日
台南市玉井區20日傍晚發生廂型車疑暴衝失控事故，撞上一對步行經過的夫妻，造成1死1傷，肇事車輛撞倒多輛停在騎樓的機車後再撞上牆，才總算停下。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月20日
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市玉井區今天傍晚發生廂型車疑似暴衝失控事故，撞上1對步行經過的夫妻，造成1死1傷，肇事車輛撞倒多輛停在騎樓機車後撞牆停下，男性駕駛自稱身體不適，被警方帶回釐清。

台南市政府消防局下午5時26分獲報，指稱在玉井區玉井農會附近有廂型車疑似暴衝撞擊行人事故，救護人員抵達時發現2名傷者，其中1名女性意識清醒，1名男性初步檢傷為到院前心肺功能停止（OHCA），安排救護車分別將2人送醫。

其中年約50多歲男性傷者經醫院搶救後宣告不治，年約50多歲女性有骨折及頭部外傷，廂型車駕駛為38歲男子，雖曾向警消人員表達身體不適，但拒絕送醫，由警方帶回釐清案情。

現場附近有民眾表示，遭撞夫妻就住在案發現場附近，每天大約同樣時間會外出散步運動，今天兩人步行經過玉井老街附近時，突然遭廂型車從後方衝撞，兩人都被撞飛後倒地，肇事車輛撞人後未停下，仍繼續往前，撞倒一排停在玉井農會騎樓的機車後，撞上農會冰店旁牆壁才停下。

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有民眾表示，肇事車輛駕駛疑似身體不適，有點恍神狀態，車輛撞牆停下後，腳疑似仍踩在油門上，有其他民眾趕緊上前協助將車輛熄火。

1名休假中的女性護理師在事故發生時正好在玉井老街的冰店吃冰，聽到巨響後外出查看，協助為傷者提供緊急救護。她說，當下是直覺反應，只是做該做的事。（編輯：陳清芳）1140520

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