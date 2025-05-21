台南駕駛暴衝釀1死 疑15年前就曾癲癇發作撞死人

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市玉井區昨天發生廂型車暴衝，造成行人夫妻1死1傷，肇事駕駛嚴姓男子自稱癲癇發作，警方偵訊後今天依過失致死罪嫌移送，而嚴男疑似為累犯，詳情將由檢方進一步釐清。

嚴男被員警帶出玉井分局準備移送檢方時，面對媒體「是否道歉、真的發病嗎、要對家屬說什麼」等提問，保持沉默一語不發。

玉井分局副分局長宋文達說明，駕駛人自稱車禍發生時癲癇發作，不知道發生什麼事，車速多快也不清楚，警方仍針對相關案情調查釐清中，資料會一併提供給檢察官參考。

至於有民眾傳言指稱，38歲嚴男平日從事營建泥水工作，領有身心障礙證明，且在2010年曾開車撞死人，事後獲判緩刑，疑似為累犯，警方對此表示，詳情仍持續釐清中。

此事故造成步行經過的夫妻1死1傷，其中61歲張姓男子被撞倒地後心肺功能喪失，送醫後宣告不治；60歲吳姓女子頭部外傷、右手骨折，住院接受治療中。

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死者家屬向前往採訪的媒體表示，張男是家中支柱，昨天是夫妻兩人下班後的散步時間，不料一撞造成天人永隔，家屬心情都很沉重。

台南在去年8月曾發生類似事故，成功大學林姓女職員駕車離開校區時癲癇發作，在意識喪失狀態下繼續踩油門往前行駛，衝撞經過大學路的1輛自小客車及3輛機車，造成1名機車女騎士當場死亡、林女在內4人受傷，台南地檢署偵辦認定林女知悉患癲癇卻未注意身體狀況而開車，依過失致死罪嫌起訴。（編輯：李淑華）1140521