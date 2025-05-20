台南玉井廂型車暴衝釀1死1傷 男駕駛稱癲癇發作

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市玉井區今天傍晚發生廂型車疑暴衝事故，造成1對步行經過的夫妻1死1傷，肇事駕駛嚴姓男子事後被警方帶回調查，酒測值為0，自稱當下癲癇發作，詳情由警方釐清中。

台南市政府警察局玉井分局副分局長宋文達今晚接受媒體聯訪表示，傍晚發生於玉井區中華路段交通事故，嚴男疑似身體狀況不佳，駕車擦撞2部自小客車及2名行人後，車輛持續向前暴衝，再撞上停放騎樓的4部機車。

宋文達表示，2名行人分別送往麻豆新樓醫院及安南醫院急救，其中1人死亡、1人受傷。嚴姓男子酒測值為0，相關肇事原因由警方進一步調查中，並再次提醒民眾，駕駛車輛如有身體狀況不佳，切勿開車，以維護安全。

此事發生於傍晚5時30分左右，1對步行經過玉井區中華路的夫妻突然遭廂型車從後方衝撞，兩人都被撞飛後倒地，肇事車輛撞人後未停下，仍繼續往前行駛逾百公尺，撞倒數量停在玉井農會騎樓的機車後，撞上冰店旁牆壁才停下。

救護人員抵達現場時發現2名傷者，其中1名女性意識清醒，1名男性初步檢傷為到院前心肺功能停止（OHCA），安排救護車分別將2名傷者送醫，其中年約50多歲男性傷者經醫院搶救後宣告不治，年約50多歲女性有骨折及頭部外傷。

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救護人員隨後接獲警方轉報，指稱肇事車輛停在距肇事地點有段距離的農會大樓附近，男性駕駛身體不適。救護人員前往查看時，38歲肇事駕駛嚴姓男子意識清楚，拒絕搭救護車送醫，由警方帶回釐清案情。

有民眾表示，肇事駕駛當時疑似身體不適，有點恍神狀態，車輛撞牆停下後，腳疑似仍踩在油門上，有其他民眾趕緊上前協助將車輛熄火；遭撞的夫妻就住在附近，每天大約此時段會外出散步運動，不料遭遇此事。（編輯：張雅淨）1140520

癲癇患者可以考駕照嗎 台灣在2020年放寬癲癇患者考照規定，可考領機車和普通小型車駕照，但須符合以下條件： 符合一般考駕照體檢合格基準

檢具由合格醫療院所3個月內開立的最近2年以上未發作診斷證明書 另外，駕駛必須每2年換照1次，換照時須檢具3個月內開立的最近2年內未發作診斷證明書 癲癇駕駛若再次發作，必須將駕照繳回監理機關 資料來源：交通部