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影片／三峽車禍肇事路線 案發前余姓駕駛涉撞後車逃逸
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三峽車禍肇事路線 案發前余姓駕駛涉撞後車逃逸[影]

2025/5/20 13:57（5/20 14:21 更新）
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新北市三峽區19日車禍釀多人死傷，肇事駕駛涉先在國慶路、學成路口倒車撞後車，再疾駛到國成街。（中央社製圖）
新北市三峽區19日車禍釀多人死傷，肇事駕駛涉先在國慶路、學成路口倒車撞後車，再疾駛到國成街。（中央社製圖）
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（中央社記者黃旭昇、林恕暉新北20日電）新北市三峽區19日車禍釀多人死傷。三峽警分局長劉文雄證實，余姓駕駛涉先在國慶路、學成路口等紅燈時2度倒車撞後車，再疾駛到國成街，隨後發生重大傷亡事故。

是否為肇事逃逸，劉文雄指出，必須等余姓駕駛清醒後詢問才能釐清。

依據警方資訊，三峽區國成街與國光街口19日下午發生交通事故，造成多人死傷。

有網友今天在臉書（Facebook）「靠北違規」貼出錄影監視畫面，顯示19日下午4時3分許，有一輛轎車在路口停等時，因超越機車停等區，要左轉時遭分隔島卡住，駕駛企圖倒退。

畫面顯示，倒車過程中，與後面的轎車發生碰撞，且一直推撞，後來左轉離開現場。整個畫面共20秒。

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劉文雄今天證實，肇事汽車昨天下午4時3分先在三峽區國慶路、學成路口等紅燈時，先2度倒車撞上後車，然後疾駛到國成街，隨後在國成街發生重大傷亡事故。

丁姓家長接受訪問時表示，有北大國小的學生目睹轎車被分隔島卡住時2度倒退衝撞的過程，轎車隨後往國成街通學巷方向快速直衝。（編輯：戴光育）1140520

#三峽區
#劉文雄
#臉書
#三峽車禍
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