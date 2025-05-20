兒童、成人CPR大不同 急救優先順序、胸部按壓方式一次看

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（中央社網站）新北市三峽北大國小外19日重大車禍釀3死、12傷，其中2名10餘歲的女學生到院時已無生命跡象，傷重不治。當意外發生時，可能知道該如何對成人做CPR急救措施，但面對小孩卻不知所措，深怕按壓力道太大、太粗魯，做錯一步使情況更糟而無法挽回。

根據衛生福利部的心肺復甦術參考指引，兒童和成人的CPR方式有些微差別，8歲以上的對象就算成人，如何掌握這兩者在CPR的按壓方式？急救順序有何不同？中央社整理資訊，讓大家在關鍵時刻能正確救援。

急救優先順序

影片來源：中華民國衛生福利部

遇上緊急狀況需進行急救時，首先應先確認現場安全，再來執行以下步驟：

1.確認傷者有無意識

2.大聲呼救或打119求援、現場若有AED應設法取得進行去顫

一般情況下，先打119求援，再做CPR

若為8歲以下兒童，且只有一個人也沒有手機時，先CPR約2分鐘再尋求救援，因多數兒童都是因缺氧而心跳停止

3.確認傷者呼吸狀況

若呼吸正常，持續監測、等候救護人員到場

不正常則開始胸外按壓

4.開始胸外按壓

5.重複壓胸與換氣

若施救者不操作人工呼吸，則持續作胸部按壓。若傷者為兒童，且施救者有能力、有意願，應盡量給予人工呼吸

單人施救時，壓吹比為30:2（按壓30下、吹氣2次）

兩人施救時，傷者為8歲以下嬰兒或兒童時，壓吹比為15:2

6.AED抵達後，聽從AED指示操作後立即進行CPR

7.持續高品質CPR直到救護人員抵達或患者開始有動作或有正常呼吸

按壓位置、方式

影片來源：安妮怎麼了? -線上急救教育平台

成人與1至8歲的孩童，按壓位置皆為「胸部兩乳頭連線中央（胸骨下半段）」，前者壓5至6公分，後者則至少胸廓前後徑1/3（約5公分），勿超過6公分；1歲以下嬰兒按壓位置改為「胸部兩乳頭連線中央之下方」，壓胸廓前後徑1/3（約4公分）。

胸部按壓每分鐘100至120次，且確保每次按壓後，待完全回彈再繼續，儘量避免中斷，中斷時間不超過10秒。

操作人工呼吸時，應壓額頭抬起下巴，將傷者呼吸道打開。每次吹2口氣，每口氣1秒鐘，眼角餘光見傷者胸部起伏即可。

AED去顫

8歲以上成人：使用成人AED及電擊貼片。

1至8歲孩童：優先使用兒童AED及電擊貼片；如果沒有，則使用成人AED及電擊貼片。

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1歲以下嬰兒：如果沒有可以使用手動電擊器的救護人員，則使用兒童AED及電擊貼片；如果仍沒有，則使用成人AED及電擊貼片。

（編輯：林品妤、林傑立）1140520