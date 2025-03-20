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台中童溺斃非義消實施CPR 消防局：檢視過程無不當

2025/3/20 14:43（3/22 08:18 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中日前發生3歲男童溺斃案，事後家屬與網友質疑，當時有一非義消與救護員的男子到場CPR，且動作不正確認有瑕疵；中市消防局今天表示，經檢視畫面過程符合CPR實施原則，並無不當。

台中北屯區16日發生3歲男童溺斃事件，消防局獲報有一男童，疑似因泡澡不慎造成無呼吸，經送醫搶救不治；事後男童家屬質疑，事發時警消到場搶救，卻有一非義消與救護人員的男子，到場為男童CPR，認為過程有瑕疵。

另外，急救畫面流出後，有許多網友在社群網站上質疑，在急救影像中，此名男子施作CPR動作不正確，且他進行CPR長達7分鐘，消防隊員都未接手，認為違反作業程序。

台中市消防局今天透過文字稿表示，此救護案件獲報時評估確認為OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，派遣員立即線上指導心肺復甦術（DA-CPR），並派遣救護車前往。

消防局指出，有一民眾（非消防局救護義消）收到「聽見AED」推播後到場協助，與救護員分工合作，民眾第一時間投入搶救實施CPR，後續亦由救護人員準備急救器材接手處置，並載送男童就醫。

消防局說明，根據「聽見AED」官網，此系統由一群急診專科醫師創立，當有人撥打119時，系統會啟動社區急救網絡，通知附近志願者提供CPR，並引導鄰近AED快速投入救援。

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至於CPR按壓位置是否適當，消防局表示，經檢視影片，因貼有AED貼片，因此民眾按壓位置在胸骨下半段，符合CPR實施原則，過程並無不當；孩童在現場急救處置後，送醫過程有短暫恢復呼吸心跳，顯示民眾急救有正面效益。

對於CPR民眾遭質疑無資格，台中市消防局緊急救護科長劉忠和說明，加入協助救援患者，並不需要具備EMT緊急救護證照或資格，鼓勵更多民眾學習專業CPR知識，並在急難時刻能積極幫助他人。（編輯：陳仁華）1140320

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台中北屯區16日發生3歲男童溺斃事件，事後家屬與網友質疑，當時有一非義消與救護員的男子到場CPR，認為過程有瑕疵。台中市府消防局（圖）20日表示，經檢視畫面，過程符合CPR實施原則，並無不當。中央社記者蘇木春攝 114年3月20日
台中北屯區16日發生3歲男童溺斃事件，事後家屬與網友質疑，當時有一非義消與救護員的男子到場CPR，認為過程有瑕疵。台中市府消防局（圖）20日表示，經檢視畫面，過程符合CPR實施原則，並無不當。中央社記者蘇木春攝 114年3月20日
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