3歲童溺斃非義消YUKI穿EMT制服急救惹議 消防局釐清身分中

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市16日發生3歲童溺斃事件，1名自稱YUKI人士著EMT字樣服裝到場協助CPR引發爭議，中市府消防局長孫福佑今天說，還未能釐清這名人士真實身分，待確認是否涉假冒救護人員。

台中北屯區16日發生3歲男童溺斃事件，消防局表示，獲報救護案件時評估確認OHCA（到院前心肺功能停止），派遣員立即線上指導心肺復甦術（DA-CPR），並派救護車前往，有民眾（非消防局救護義消）收到「聽見AED」推播後到場協助。

不過，這名自稱YUKI人士穿EMT（緊急救護技術員）字樣服裝到場遭質疑，消防局說，依緊急醫療救護法規定，非救護技術員不得使用救護技術員名稱，將進一步查明民眾穿印有EMT字樣服裝是否涉及假冒救護人員，如果查獲違反規定，可處新台幣5000元以上、2萬5000元以下罰鍰。

自稱到台灣留學、目前在工作但中文不太好的YUKI上午接受媒體聯訪時，只透過手機打字回答媒體提問，被問及中文不好怎麼與現場急救人員溝通時稱一樣是以手機溝通，胸口證件只是「gogoro卡片」，而EMT服裝是「單位給的，但我只記得單位在台北」，而曾就讀的學校「我只知道台北」。

此外，自稱無身分證的YUKI被媒體記者發現疑有J開頭身分證字號時，只稱「那算居留證吧」。

台中市政府說，為把握搶救黃金時間，任何人不需證照都可實施CPR，經查救護人員到場時，這名人士僅稱是收到App通知而到場協助，如果後續查獲違法，將依法查處。

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孫福佑告訴中央社記者，還在確認這名人士身分，由於還無法得知真實姓名及年籍，無法確認是否取得EMT資格，也還要釐清EMT服裝來源，才能函請警方偵辦。

孫福佑說，目前僅知這名自稱是日本女性人士曾到派出所向員警抱怨被酸民攻擊，但未提告也未作筆錄，沒交代任何身分。（編輯：李明宗）1140321