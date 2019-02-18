這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點
地方

月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱
兩岸

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦
國際

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子
地方

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

不敢人工呼吸也能CPR 醫師：只壓胸同樣有效

最新更新：2019/02/18 17:52
國泰醫院急診醫學科主任陳健驊18日受訪時表示，一個人在失去意識且無呼吸、心跳停止的情況下，才需要透過壓胸、口對口吹氣等方式救命。圖為救護人員教民眾CPR。（中央社檔案照片）
國泰醫院急診醫學科主任陳健驊18日受訪時表示，一個人在失去意識且無呼吸、心跳停止的情況下，才需要透過壓胸、口對口吹氣等方式救命。圖為救護人員教民眾CPR。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北18日電）16歲青年靠著CPR努力壓胸，成功救回休克男。醫師表示，一個人失去意識及呼吸、心臟停止時，透過壓胸可以將心臟中血液打到身體各部位，即便不做人工呼吸同樣有機會挽救性命。

51歲蔡姓男子15日晚間在新店區北新國小操場慢跑時，突然心肌梗塞發作昏倒，雖然很多人上前查看，但只有16歲青年成育中上前協助施作心肺復甦術（CPR），順利救回蔡男。

國泰醫院急診醫學科主任陳健驊今天受訪時表示，一個人在失去意識且無呼吸、心跳停止的情況下，才需要透過壓胸、口對口吹氣等方式救命，這時患者體內的血液已停止流動，透過按壓胸腔、擠壓心臟，可以把血液打出來，並透過口部給予少許氧氣，增加救回機率。

不過，口對口人工呼吸不是人人能接受，也擔心染上傳染性疾病，恐降低民眾施行CPR的意願，因此近5到10年醫界開始提倡不吹氣、只壓胸的CPR救命法；陳健驊說，相較口對口人工呼吸，單純壓胸救回機率約減少5至10%，但同樣有效。

在路上遇到有人昏倒，一般民眾若不敢口對口人工呼吸，該如何正確急救。陳健驊指出，救人之前必須確認所在環境安全，假使車禍路倒在馬路中間，應協助挪到安全的地方再開始急救。

接著，拍拍患者肩膀，看看對方有沒有反應，同時透過胸口起伏觀察患者有無呼吸，一旦確認沒有意識、沒有呼吸心跳，趕緊請旁邊的人幫忙打119叫救護車，接著開始做壓胸。

陳健驊指出，壓胸的位置位於兩個乳頭中點、胸骨下半段的地方，下壓深度至少5公分，每分鐘壓100至120下，若不確定壓胸速度該多快，可以心中默唱張惠妹的歌曲Bad Boy，將歌曲節奏帶入壓胸節奏，直到救護人員抵達或患者恢復意識、恢復呼吸心跳以後才能停止。（編輯：方沛清）1080218

影片來源：豐華唱片ForwardMusic YouTube頻道
延伸閱讀
心肺復甦術急救 3年救回近1.3萬人
地機族