心肺復甦術急救 3年救回近1.3萬人

依據消防署提供的最新統計資料顯示，民國105年至107年全台消防機關緊急救護無生命徵象傷病患共計6萬976人，經施作CPR急救成功者達1萬2801人。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北18日電）16歲的成育中在校園操場施作CPR救人獲表揚。根據消防署資料顯示，全台近3年急救無生命跡象者共6萬976人，有1萬2801人經CPR救回，其中施作CPR民眾計2萬4677人。

51歲蔡姓男子15日晚間在新店區北新國小操場慢跑時突然昏厥，雖然很多人上前查看，但當時在北新國小玩足球的成育中見狀，立刻上前協助施作CPR（心肺復甦術），即使救護人員到場，成育中仍持續按壓，民眾也打亮手機燈光協助救援，成功救回蔡男。

依據消防署今天提供的最新統計資料顯示，民國105年至107年全台消防機關緊急救護無生命徵象傷病患共計6萬976人，經施作CPR急救成功者達1萬2801人。

其中，105年急救無生命徵象者2萬696人，急救成功4067人（急救成功率19.65%），康復出院者479人（康復出院比率2.31%），在救護人員到場前由民眾施作CPR者有7074人（民眾CPR比率34.18%）。

106年急救無生命徵象者2萬79人，急救成功4269人（急救成功率21.26%），康復出院者579人（康復出院比率2.88%），在救護人員到場前由民眾施作CPR者有8245人（民眾CPR比率41.06%）。

另，107年急救無生命徵象者2萬201人，急救成功4465人（急救成功率22.10%），康復出院者608人（康復出院比率3.01%），在救護人員到場前由民眾施作CPR者有9358人（民眾CPR比率46.32%）。

由上述資料可見，包括民眾施作CPR的比率、急救成功率和康復出院人數都是逐年增加。

台北市消防局日前也曾表示，當病人突發院外心跳停止（OHCA），因缺氧傷害持續發生，能夠緩和缺氧傷害的最佳途徑，目前國際公認就是CPR，且自103年6月起，救災救護指揮中心的派遣員會主動在電話中指導報案民眾做CPR。

根據北市消今年1月公布資料指出，北市近2年合計有240名OHCA清醒康復出院者，且高達8成有旁觀者介入早期CPR急救，可見愈早啟動生命之鏈，有助提高病人清醒康復機會。（編輯：方沛清）1080218