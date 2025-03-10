加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄護理師跪地急救OHCA騎士 獲譽「人間天使」

2025/3/10 15:35（3/10 15:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄10日電）黃姓護理師8日行經高雄左營區一處路口時，發現42歲陳姓男子躺臥呈OHCA，立刻跪地執行CPR直到救護人員接手，獲網友譽為「人間天使」。黃女今天說，若下次遇到還是會救。

高雄市政府警察局左營分局指出，陳男8日晚上10時24分許騎機車至左營區博愛二路和裕誠路交叉路口停等號誌時，疑因身體不適倒地，救護人員到場時陳男呈OHCA（到院前心肺功能停止），後續經送醫診斷疑為心肌梗塞，目前住院治療中。

當晚陳男倒地時，27歲黃姓護理師與伴侶騎機車路過，黃女見狀立即下車並對陳男實施CPR（心肺復甦術）約10分鐘，直到救護人員到場協助，黃女熱心救援過程被人拍下並發到社群平台上，吸引網友大讚「人間天使」。

在 Threads 查看

黃女今天接受媒體採訪時說，「當時沒有想太多，就是救人」，發現陳男身體已經冰冷且胸口沒有起伏，立刻對陳男實施CPR，當下沒有顧慮是否能成功救援或相關法律責任，因為搶救黃金時間是在心臟停止3分鐘內立刻實施CPR，以防腦部缺氧。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃女表示，過去在高醫實習時，也曾在愛河邊發現路倒、沒有呼吸心跳的阿伯，同樣實施CPR直到救護車到場，「下次遇到還是會救。」

黃女說，從小受擔任中醫師的外公影響，對助人十分憧憬，因此立志未來要當醫護人員，從醫護相關科系畢業後，曾到醫院、長照機構任職，未來也將持續在醫院服務。（編輯：李淑華）1140310

延伸閱讀
2護理師逛街救新光三越氣爆傷患 彰基頒10萬禮券感謝傳遞社會正能量路人CPR急救對象男多於女 加拿大研究探討原因AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低父母必學兒童CPR 長庚研究：救活率增1倍高中角力選手林雅各6進火場扛出老翁「沒多思考只想救人」客運司機國道昏迷 輔大醫學生急救：做應做的事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：