高雄護理師跪地急救OHCA騎士 獲譽「人間天使」

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（中央社記者張已亷高雄10日電）黃姓護理師8日行經高雄左營區一處路口時，發現42歲陳姓男子躺臥呈OHCA，立刻跪地執行CPR直到救護人員接手，獲網友譽為「人間天使」。黃女今天說，若下次遇到還是會救。

高雄市政府警察局左營分局指出，陳男8日晚上10時24分許騎機車至左營區博愛二路和裕誠路交叉路口停等號誌時，疑因身體不適倒地，救護人員到場時陳男呈OHCA（到院前心肺功能停止），後續經送醫診斷疑為心肌梗塞，目前住院治療中。

當晚陳男倒地時，27歲黃姓護理師與伴侶騎機車路過，黃女見狀立即下車並對陳男實施CPR（心肺復甦術）約10分鐘，直到救護人員到場協助，黃女熱心救援過程被人拍下並發到社群平台上，吸引網友大讚「人間天使」。

黃女今天接受媒體採訪時說，「當時沒有想太多，就是救人」，發現陳男身體已經冰冷且胸口沒有起伏，立刻對陳男實施CPR，當下沒有顧慮是否能成功救援或相關法律責任，因為搶救黃金時間是在心臟停止3分鐘內立刻實施CPR，以防腦部缺氧。

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黃女表示，過去在高醫實習時，也曾在愛河邊發現路倒、沒有呼吸心跳的阿伯，同樣實施CPR直到救護車到場，「下次遇到還是會救。」

黃女說，從小受擔任中醫師的外公影響，對助人十分憧憬，因此立志未來要當醫護人員，從醫護相關科系畢業後，曾到醫院、長照機構任職，未來也將持續在醫院服務。（編輯：李淑華）1140310