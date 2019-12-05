父母必學兒童CPR 長庚研究：救活率增1倍

（中央社記者張茗喧台北5日電）孩子噎到、嗆到失去呼吸心跳，把握黃金6分鐘替孩子做CPR很重要。長庚一項研究發現，兒童心臟停止時若即時進行CPR，救活率將增加1倍，同時避免腦部因缺氧受傷。

長庚醫院今天舉辦記者會公布這項研究成果，長庚醫院兒科急診科主任李嶸針對林口長庚醫院2005年至2016年收治的18歲以下兒童到院前心臟停止病例共152人進行研究，發現其中男女各占一半，47%小於1歲，每月平均有1.5例兒童到院前心臟停止。

研究顯示，兒童心臟停止原因有54%是因呼吸道窒息，像是兒童猝死、嗆到、溺水、火災等，且多達76%兒童心臟停止發生在家裡。

研究也發現，152名病童當中只有1/3可透過急救恢復自發心跳，14%可存活到出院，預後良好可恢復日常生活者只有5%。

值得注意的是，其中有15名病童在心臟停止跳動後，有即時接受心肺復甦術（CPR），經急救後恢復自發心跳率為60%，其餘137例沒有接受CPR者，經急救僅有32%恢復自發心跳，顯示即時進行CPR可增加救活率高達1倍。

李嶸說，多數父母不明白CPR重要性，也可能因為害怕、遲疑而沒有替孩子做CPR，只想著趕快把孩子送到醫院，但若能在孩子失去呼吸心跳第一時間做CPR，可望大大增加救活機率。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，人體失去呼吸心跳後，腦部會處於缺氧狀態，造成缺氧性腦病變，可能增加腦性麻痺、影響學習能力等併發症風險，一旦缺氧時間超過6分鐘就可能造成永久性腦傷，施行CPR等於以外力代替心臟運作，避免腦部缺氧。

昨晚才收治一名2個月大嬰兒，媽媽餵奶時沒有發現孩子異狀，結果餵著餵著孩子突然失去呼吸、心跳，嘴唇發紫，緊急送醫急救6、7個小時仍回天乏術。

很多父母擔心CPR會壓斷孩子胸骨、傷到孩子，但不做CPR恐怕連命都救不回來，吳昌騰強調，所有孩子都可以做CPR，按壓不論成人、孩童都一樣，位於兩個乳頭連線中點。

若接受CPR的是1歲以下嬰幼兒，父母可用食指、中指一起按壓，或兩手環抱寶寶以大拇指按壓；若是1歲以上小小孩可用單手按壓。

吳昌騰說，CPR有5大重點，包括「快快壓」1分鐘至少壓100下，「用力壓」按壓深度約胸廓的1/3，「回彈」按壓後確保胸口回彈再繼續按壓，「不可中斷」CPR期間不可中斷超過10秒，此外每按30下就應吹氣2下，持續進行2分鐘後再停下來觀察孩子是否恢復呼吸心跳，若無則持續進行下一輪CPR，一邊等待救護車抵達。（編輯：張銘坤）1081205