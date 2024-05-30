高中角力選手6衝火場扛出老翁 林雅各：只想救人

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣興華高中角力隊選手林雅各，6度進出火警民宅成功救出70歲老翁。回想救援過程，他說「沒多思考，純粹只想救人」運用過去所學角力技巧，直接把老翁扛出屋外。

苗栗縣頭份市民宅29日清晨4時許發生火警，就讀興華高中二年級角力隊選手林雅各在附近超商買早餐，發現民宅竄出濃煙又傳出疑似求救敲擊聲響，先請超商店員幫忙報警，隨即衝入民宅搜救，經6次進出，順利在消防隊獲報抵達前，早一步救出70歲賴姓屋主。

林雅各告訴中央社記者，當時屋內濃煙太大，只能憋著一口氣衝進入屋內，前2次都找不到人，第3次發現阿公倒在客廳與廚房交界處，但只移動一小段距離便感覺快沒氣。

林雅各多次進出滿是濃煙的民宅，到門口「換氣」後隨即又返回屋內，第6次索性一鼓作氣，運用角力運動技巧「把阿公扛了就走」，他說「當時沒多想，就只是想救人」。

林雅各自國中參加社團開始學角力，目前是興華高中角力隊選手，去年參加國手選拔遺憾未入選，目前最佳成績為112年全中運個人賽第5名。他說，曾想過學角力的好處是能兼具防身、救人，「沒想到還真的派上用場」。

不過救援過程中，因吸入過多濃煙，林雅各把老翁救出後，自己也昏昡送醫，經接受高壓氧治療，目前情況穩定。

日後遇到類似狀況是否仍會如此奮不顧身？林雅各說，「會看情況，如果有火，可能就不會跑這麼多趟」。

他的母親韋美華指出，林雅各是家中長子，從小活潑好動，對於弱小朋友富有正義感，講義氣，有時反而「公親變事主」；昨天事發接獲消息趕赴醫院，看見兒子雙眼布滿血絲、半昏迷、手腳麻木，滿是心疼。

韋美華說，救人是好事，但仍不免緊張，尤其日前新竹市大樓火警造成2名消防員殉職的事件，讓她當下忍不住叨念兒子太傻「萬一出事怎麼辦」；不過對於孩子能有這種勇氣，還是充滿感動「為他感到驕傲」。

林雅各的班級預定6月中旬辦理畢業旅行，他體諒家中經濟狀況欠佳，沒有報名參加，同學們今天聽到他的英勇義舉，自發性發起集資要讓他一起同行，學校家長會長得知後，主動掏腰包贊助林雅各旅費；班上同學並錄製影片鼓勵祝福林雅各「早日康復！加油」。

今天下午，苗栗縣長鍾東錦偕同苗栗縣議會副議長張淑芬等多名民代赴醫院探視林雅各，頭份市公所、中華民國角力協會等單位也到場表達關心，並分別致贈慰問金。鍾東錦讚揚林雅各勇氣可嘉，但提醒日後「衝火場救援工作，還是交給專業的消防員比較妥當」。（編輯：張銘坤）1130530

苗栗縣興華高中角力隊選手林雅各（前左）29日6度進出發生火警民宅救人，過程中因吸入濃煙嗆傷，目前住院治療。苗栗縣長鍾東錦（後中）30日到院探視，除代表縣府致贈慰問金，也以學長身分發放個人紅包，肯定其義舉。中央社記者管瑞平攝 113年5月30日

苗栗縣興華高中角力隊選手林雅各（左）29日路過發生火警民宅，6度進出火場救出70歲老翁，過程中被濃煙嗆傷送醫治療，他的家人30日表示，聞訊當下既心疼又為孩子感到驕傲。中央社記者管瑞平攝 113年5月30日