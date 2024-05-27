2殉職消防員曾有英勇事蹟獲表揚 同事家屬感不捨

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（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹市27日電）竹市住宅大樓火警，釀成消防員李詠真、周立鑫殉職，2人去年都曾因救護事蹟獲表揚，同事長官紛感不捨；家屬哽咽透露，李詠真去年結婚，未料婚禮相聚竟是最後一面。

新竹市慈雲路集合式住宅晴空匯昨天深夜近11時發生火警，金山消防分隊隊員李詠真、周立鑫奉派到場協助疏散20多名住戶後，再進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥梯間，送醫急救不治。

根據竹市消防局提供資料，李詠真（39歲），警專22期，年資19年，已婚、無子，弟弟也是消防員，任職高雄市消防局；周立鑫（34歲），警專27期，年資14年，未婚。

李詠真去年8月，與2名隊友合作協助處理孕婦急產案件，當時情況孕婦在家中陣痛且羊水破水求救，送醫途中胎頭已露出，他與隊員臨危不亂，順利幫助孕婦在救護車上將胎兒產出護送至醫院，專業表現獲市長高虹安接見表揚。

周立鑫則在去年9月23日與隊員共同執行救護勤務，患者早餐吃到一半突然倒地不起，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經以CPR（心肺復甦術）及AED（自動體外心臟電擊去顫器）搶救送醫救治後康復出院；數日後，再次接獲民眾異物哽塞救護案，同樣及時將患者從鬼門關前救回。

金山分隊長陳佳民紅著眼眶說，2名隊員都非常資深，平日工作認真盡心盡力，團隊合作非常好，卻不幸命喪火場，今天憾事發生後，其他同事仍強忍悲傷，盡全力在最短時間內協助大樓內其他住戶安全疏散脫困，「也算幫忙完成兩人的遺願」。

市府協助家屬在新竹市生命園區設置靈堂，李詠真的堂哥接獲噩耗，從台中趕赴靈前，他接受媒體訪問時表示，李詠真與弟弟李詠晨都是打火弟兄，兩人母親生病多年離世，只剩老父親1人在嘉義。

李詠真堂哥哽咽說，李詠真父親以前開貨車、拌水泥十分辛苦，所以兄弟倆都很乖，也很努讀書考上警校。李詠真個性內向，跟陌生人比較不擅交談，去年才結婚，「最後一次見面是在嘉義宴客時，想不到再見竟是在靈前」。

李詠真堂哥指出，在趕赴靈堂的路上看新聞報導李詠真與另名殉職隊員救了20多人，第二次再進入火場搜救才遇難，真得很不捨，「我們都替他驕傲」。（編輯：李錫璋）1130527