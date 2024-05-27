殉職消防員李詠真曾助急產孕婦 救火任務成憾事義消不捨

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）竹市集合住宅火警造成金山分隊員李詠真、周立鑫殉職，其中李詠真去年8月為1名急產孕婦接生，成功救下胎兒與孕婦，獲市府表揚。義消說，2人工作皆認真，對此憾事實在難過。

新竹市1棟集合式住宅昨天深夜近11時發生火警，消防員李詠真、周立鑫到場協助疏散20多名住戶後，再次進入火場搜索確認時，疑因氣瓶耗盡倒臥梯間，送醫急救不治。

1名義消告訴中央社記者，李詠真、周立鑫在消防工作相當認真，對於此次救災不幸發生憾事，讓人難過萬分，也很不捨。

義消表示，其中李詠真在去年8月間與2名隊員協助1名急產孕婦接生，當時情況孕婦在家中陣痛且羊水破水求救，且羊水膜露出情況緊急。

義消說，經救護車緊急送醫途中，李詠真與另2名隊員鼓勵孕婦調整呼吸及用力哈氣，持續給予生命徵象監測，過程中嬰兒胎頭露出，孕婦幾次出力後嬰兒於救護車上順利產出，事後3人獲新竹市政府表揚。

當時李詠真接受表揚時表示，他跑過很多救護案件是首次在救護車上協助接生，上車後擔任駕駛，一路上更加小心行駛，在駕車途中從後方傳來哇哇哭聲，讓他心中又驚又喜，感謝平時救護教官們精實訓練，才能完善處置達成任務。

至於李詠真、周立鑫的家庭狀況，新竹市消防局告訴中央社記者，39歲李詠真是警專22期，服務年資達19年，34歲周立鑫為警專27期，服務年資14年。（編輯：方沛清）1130527