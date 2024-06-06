晴空匯火警音檔公布消防局稱未收到部分訊號 議員：不該錄得到卻聽不到

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）竹市消防局長李世恭今天公布「晴空匯」火警無線電錄音檔，說明當時建物外未收到部分訊號。議員說，安全官應透過通訊確認內部情況，不該出現無線電「錄得到卻聽不到」情形。

國民黨新竹市議員鍾淑英今天在市議會質詢指出，新竹市「晴空匯」火警釀消防員李詠真、周立鑫殉職，昨天舉辦聯合公祭送走2名消防員，針對後續調查等相關事件紛擾，有必要適度公布事實真相。

對於外界質疑為何不公布相關資料，李世恭答詢指出，目前全案調查中，應遵守保密義務，並非黑箱、隱匿。

李世恭說，經與災調會、檢察官討論，已獲授權可公布部分內容，目前已從3支無線電下載錄音檔，共有上千個檔案，今天公布的1分19秒錄音檔是其中幾段。

根據錄音檔指出，周立鑫喊「Mayday、Mayday」，經過4秒，金山01回覆「喊Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置」，經過2秒，周立鑫回覆「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，Mayday」，歷經7秒後，光復1線回覆「二大01，光復01呼叫，光復1線正在7樓樓梯間，請問是否前往內部救援」。

經過6秒後，二大01發話「杰勳你強波器設的怎麼樣」，接著金山01喊「0101，有人喊Mayday、有人喊Mayday」，二大01回覆「收到，我們這頻道改成專用頻道，其餘救災人員轉到8號頻道」。經過三秒，金山01「剛才喊Mayday的同仁，剛才喊Mayday的同仁，請重複一下你的姓名」。經過5秒，建築物內部無線電無回應。

李世恭指出，在此錄音檔之前錄到的音檔，包括媒體公布的錄音檔，現場人員當時未針對這些內容回應，也顯示訊號並未傳到建物外部，外部的指揮官與其他人員確實未收到姓名、位置等求救訊號，從無線電內容中可證，錄音檔內容今天也會交給災調會、檢調。

李世恭說，火災現場有2組共6人在後側樓梯，研判後側樓梯的人員有聽到求救訊號，後續有人呼叫二大01告知所處位置，但當下訊號外部人員也未收到，再經過6秒後，外部的指揮官仍在跟幕僚確認強波器架設情況。

李世恭表示，根據目前下載3支無線電的錄音檔，均沒有呈現出有建物外人員收到媒體所公布的錄音檔，「是真的沒有收到」。

對此，時代力量新竹市議員林彥甫發布新聞稿質疑，救災本就不該出現無線電通訊「錄得到卻聽不到」情形，代表強波器未及時架設，或是架設位置不對。

林彥甫說，原則上消防員進入火場後，外面的安全官每隔一段時間要用無線電跟內部人員確認執行任務的進度，若發現通訊不佳應立即進行改善。

他指出，更何況若多次無人回應，安全官就要告知指揮官，並啟動救援、要求撤退，不需要等到消防人員喊Mayday才動作。

新竹市集合式住宅「晴空匯」日前發生火警，火舌燃燒地下1樓電纜產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但2人在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。（編輯：林恕暉）1130606