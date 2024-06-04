晴空匯火災2警消殉職 救護員哽咽還原搶救過程

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（中央社記者管瑞平、郭宣彣新竹市4日電）新竹市「晴空匯」火警釀2名警消殉職，新竹市政府今天召開記者會說明救災過程，參與救災的光復分隊員高瑞彤哽咽地說，當聽到求救訊號，馬上派員入內救人。

新竹市集合式住宅「晴空匯」日前發生火警，火舌燃燒地下1樓電纜產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但2人在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

新竹市政府今天下午召開記者會說明「晴空匯」火警相關問題，新竹市長高虹安、消防局長李世恭、都發處長翁義芳與都發處副處長蘇文彬、警察局長邱紹洲，以及當時參與救災的三民分隊小隊長林福原、光復分隊員高瑞彤出席。

林福原、高瑞彤現場說明並還原當時搶救情形，高瑞彤一度哽咽，李世恭也低頭啜泣，場面相當哀傷。

林福原表示，他的任務是到東側梯的5樓搜救，當時與組員在3樓喊叫無線電時，外面人員已無法明確收到訊號，他當下再喊了3、4次，但外頭指揮官都沒有聽到回應，因訊息無法傳遞出去。

他說，無線電訊息無法傳遞出去是因在從1樓大廳進入走到梯間要開始爬樓梯，其間共經過4道防火門，相信無線電在現場通訊是有困難，後來撤出休息時，才聽見1聲Mayday（求救訊號），這也是大家都有聽到的那1聲，後續才進行清點人數、轉換頻道等動作。

林福原指出，消防員無法選擇到何處執行救災任務，但最優先處理一定是民眾的生命安全，因此當接獲有人受困一定會優先處理，若是消防人員受困，更絕對會是最優先救援。

高瑞彤表示，他所搭乘的救護車是首先到達現場，負責調度物資、情蒐、檢查有無傷患，初期位置在管制站位置，先聽到1次呼救聲，第2聲是很雜促的Mayday訊號及雜音，當時狀況是心裡很難受，馬上請消防人員著裝入內救人。

他說，最後在3樓找到李詠真、周立鑫，雖然是在3樓但因挑高加上地板都是焦油的狀況，要將2人搬出很困難，中途還曾跌倒但還是重新站起，努力把2人拉出來。

高瑞彤指出，呼籲媒體不要再讓家屬聽見那種呼叫（指當時求救錄音檔），那是二次傷害，「誰對自己弟兄沒有感情，恨不得第一時間找到他們」。

李世恭表示，當時社區大樓內有100多戶、至少300多人受困，消防人員於現場急著救援。至於為何現場無線電品質不佳，因為火場規定要用直通頻道，可能是建物構造、高度、濃煙、環境溫度都會影響通訊品質。（編輯：戴光育）1130604