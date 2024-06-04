晴空匯消防稽查揪多項缺失 竹市罰管委會12萬元

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（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）新竹市政府今天公布「晴空匯」消防稽查結果，包含緊急排煙系統故障、地下室防火門未依規定規格設置、常閉式防火門未確實關閉等多項缺失，開罰管委會新台幣12萬元。

新竹市集合式住宅「晴空匯」日前發生火警，火舌燃燒地下1樓電纜產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但2人在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

新竹市政府今天下午召開記者會回應「晴空匯」問題，新竹市長高虹安、消防局長李世恭、都發處長翁義芳與都發處副處長蘇文彬、警察局長邱紹洲出席。

蘇文彬表示，市府各單位與建築師、機電技師今天前往「晴空匯」進行消防安檢，發現缺失包含建案電線過於密集、一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間、緊急排煙系統故障、地下室防火門未依規定規格設置及常閉式防火門未確實關閉等。

他指出，稽查人員現場告知缺失狀況後，以違反建築法裁罰管委會12萬元；至於防火區劃未落實、建材線材耐燃是否合乎規定等，交由檢調進一步釐清起造人、監造人或承造人責任。

李世恭表示，火警起火點位於管道間，但管道間因未落實防火填塞，導致防火區劃失效，濃煙透過橫向貫穿開口溢出，且發現濃煙透過管道間延伸的隱蔽空間直入民眾家戶。

「晴空匯」的一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間，李世恭指出，當火舌迅速延燒後，緊急電源因而無法輸送電力至排煙系統及緊急升降梯，導致濃煙無法疏散而大量透過橫向貫穿開口溢出。

新竹市政府表示，即日起現行非安檢項目的防火區劃（含防火填塞等）部分納入新竹市集合住宅安檢項目，並由都發處併同消防局針對新竹市其餘96棟尚未完成公安申報及消防安檢的高樓層建築物，自6月6日起，每天安排2棟實施建築公安及消防安全檢查。（編輯：戴光育）1130604