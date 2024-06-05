國土署：晴空匯營造監督不確實 地方應落實竣工查驗

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（中央社記者陳俊華台北5日電）國土署今天說，新竹市晴空匯大樓有未依規定設置防火門等缺失，凸顯出前端營造施工監督不確實問題。國土署強調，地方政府應從營造源頭管理，在核發使用執照時，就要落實竣工查驗。

內政部國土管理署透過新聞稿指出，媒體報導，豐邑晴空匯消防稽查結果發現管道間防火區劃不落實等多項缺失，新竹市政府呼籲中央將防火區劃納入公安申報。

國土署表示，本案未依規定設置防火門、管道間防火區劃施工不確實，排煙系統、火警警報及緊急廣播故障等許多缺失，凸顯出前端營造施工監督不確實問題，強調地方政府應從營造源頭管理，在核發使用執照時就要落實竣工查驗，以確保施工品質，而非在年度公安申報時才來確認，讓後端全體住戶承擔。

國土署說，現行集合住宅公安檢查項目，鎖定為直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統等6大項，主要是考量集合住宅人員進出較單純，且建築物主要構造、設備及隔間都已施工完成，這6項有可能因人為違規或設施維護失常，才會列入年度公安檢查項目。

國土署表示，有關防火區劃的設計法規，已相當完善，但有些存在於施工完成面的隱蔽處，存有防火區劃施工監督不夠確實的弊病。因此，地方政府在核發使用執照時就應特別查核，並要求營造廠一級品管人員及監造二級品管人員負起專業責任。

國土署指出，針對防火區劃查核部分，如何從施工管理面及使用管理面加強管制力道，將邀集建築師、消防設備師及電機技師等公會研商，並要求營造廠，監造人及地方政府善盡權責，強化現場查驗工作，維護建築物的公共安全管理，保障民眾居住安全。

國土署說，中央正推動現行防火材料評定認可制度的「後市場管理制度」，要求評定機構直接到施工現場抽查工程材料及施工工法，一旦發現不合規定的建材，地方政府就須停發使用執照，讓業界真正警惕到正確選用材料及確實按圖施工的重要性，初期預計從較大規模的工地開始實施。（編輯：翟思嘉）1130605