加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台銀2行員涉組詐騙集團 金管會開罰2200萬
首頁 / 地方

遭控晴空匯火警重建跳票 豐邑：工程續進行

2025/3/11 19:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市晴空匯社區大樓D棟去年發生火警，有住戶昨天說，建商原本承諾助重建並讓住戶於3月可搬回住處卻跳票，豐邑集團今天說，已進行補強工程，續進行重建，會盡快讓住戶回家。

新竹市「晴空匯」社區大樓D棟去年5月26日發生火警，當時受災的D棟住戶昨天透過文字向媒體投訴表示，豐邑原承諾代墊修復工程，並讓住戶在今年3月搬回住處，至今承諾已跳票，住戶有家歸不得。

豐邑集團今天透過文字指出，災後重建過程中，也參與多次社區管委會召開的會議，討論後續重建工程，依管委會要求，重建工程進行前，需先進行結構鑑定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

豐邑指出，目前在今年2月收到社區所提供的鑑定報告後，已協助找尋廠商會勘報價，並在今年3月7日進行補強工程，同時，也提撥新台幣1億元作為重建代墊款，目前尚待社區簽署協議書中，等待簽訂後將進行撥款重建。

豐邑表示，由於重建修復涉及公共領域、住戶私有空間、水電消防與弱電等多方面事宜，此部分皆要由社區管委會依相關程序主導決策後執行，在此過程將持續協助社區資訊整合、資源協調及行政溝通等協助，確保後續工程推動。（編輯：張銘坤）1140311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：