遭控晴空匯火警重建跳票 豐邑：工程續進行

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市晴空匯社區大樓D棟去年發生火警，有住戶昨天說，建商原本承諾助重建並讓住戶於3月可搬回住處卻跳票，豐邑集團今天說，已進行補強工程，續進行重建，會盡快讓住戶回家。

新竹市「晴空匯」社區大樓D棟去年5月26日發生火警，當時受災的D棟住戶昨天透過文字向媒體投訴表示，豐邑原承諾代墊修復工程，並讓住戶在今年3月搬回住處，至今承諾已跳票，住戶有家歸不得。

豐邑集團今天透過文字指出，災後重建過程中，也參與多次社區管委會召開的會議，討論後續重建工程，依管委會要求，重建工程進行前，需先進行結構鑑定。

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豐邑指出，目前在今年2月收到社區所提供的鑑定報告後，已協助找尋廠商會勘報價，並在今年3月7日進行補強工程，同時，也提撥新台幣1億元作為重建代墊款，目前尚待社區簽署協議書中，等待簽訂後將進行撥款重建。

豐邑表示，由於重建修復涉及公共領域、住戶私有空間、水電消防與弱電等多方面事宜，此部分皆要由社區管委會依相關程序主導決策後執行，在此過程將持續協助社區資訊整合、資源協調及行政溝通等協助，確保後續工程推動。（編輯：張銘坤）1140311