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新竹市晴空匯火災2員殉職 消防局：濃煙致命、氣瓶消耗快

2024/5/27 11:21（5/27 12:12 更新）
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新竹市26日發生集合住宅火警，消防員李詠真、服務年資14年的34歲周立鑫（圖）殉職。（新竹市消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月27日
新竹市26日發生集合住宅火警，消防員李詠真、服務年資14年的34歲周立鑫（圖）殉職。（新竹市消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月27日
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（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹市27日電）新竹市1棟住宅大樓昨夜火警，2名消防員救災不幸殉職，消防局還原救災經過，初判大量濃煙，加上2人背負氣瓶爬樓梯上8樓搜索，氣體消耗快速，都可能是致命原因。

新竹市慈雲路1棟集合式住宅大樓26日深夜10時50分許發生火警，造成金山分隊2名消防員李詠真、周立鑫不幸殉職。新竹市消防局長李世恭今天受訪表示，消防局接獲報案是大樓地下室1樓電纜線起火燃燒，消防隊到達現場時，整棟大樓已經停電，地下1樓有明火，立即針對地下室及管道間進行滅火。

李世恭指出，由於濃煙經由管道往上方樓層竄，陸續有部分住戶因為濃煙太大，疏散逃生到1樓，且傳出電梯有人員受困，因此加派5組人員進行搜索滅火，其中包含李詠真、周立鑫2人1組。

根據消防局紀錄，李、周2人於昨夜11時50分奉派前往8樓進行搜索，但在今天凌晨零時15分消防局收到無線電Mayday求救訊號。

李世恭說，無線電背景音同時聽到2員氣瓶發出殘壓警報聲響，研判氣量已經過低（低於50BAR），經清查確認為李詠真、周立鑫所發出訊號後，立即啟動救援；12時55分接觸到2人時，均已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），立即給予CPR（心肺復甦術）同時等待其他人員將2員扛下，深夜1時10分運出送醫，遺憾未能搶救回生命。

李世恭指出，電纜線燃燒會產生黏性很高的濃煙，且含焦油、戴奧辛的毒性物質，每名救災人員進入火場前都會確認空氣瓶壓力是否在250BAR以上，這樣的量一般可使用20至25分鐘，但2人這次執行任務是背著氣瓶爬樓梯上8樓搜索，氣瓶消耗速度會較以往更快。

李世恭表示，2員入室時著全套完整裝備，氣瓶為全滿狀態。一般來說，空氣瓶可使用20分鐘，上到8樓沒有問題，甚至到28樓都可以，但每個人呼吸速度不一樣，且濃煙真的太大，大樓範圍也比較廣，面罩可能被濃煙覆蓋難以擦除，初判2人空間迷失加上濃煙狀況，最後氣瓶耗盡，受不了，才拔除面罩，以致體內留有焦油相關物質殘留，確切原因仍待後續進一步調查釐清。（編輯：方沛清）1130527

新竹市26日發生集合住宅火警，消防員李詠真、周立鑫殉職，其中李詠真（圖）112年8月協助急產孕婦接生，成功救下胎兒與孕婦生命獲市府表揚。（新竹市消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月27日
新竹市26日發生集合住宅火警，消防員李詠真、周立鑫殉職，其中李詠真（圖）112年8月協助急產孕婦接生，成功救下胎兒與孕婦生命獲市府表揚。（新竹市消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月27日
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新竹市晴空匯火警 殉職消防員曾發出求救訊號
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