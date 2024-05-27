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新竹市住宅火警持續排煙 住戶被雲梯車救出驚魂未定

2024/5/27 08:40（5/27 09:04 更新）
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（中央社記者魯鋼駿、郭宣彣新竹市27日電）竹市集合住宅火警造成2名消防員殉職，目前仍排煙中，1名住戶在現場表示，她與家人從深夜起就躲在陽台，稍早上午7時許被雲梯車救出，至今仍驚魂未定。

新竹市消防局今天透過訊息表示，昨天晚間10時55分獲報，慈雲路1棟大樓發生火警，火警位置在1樓，警消到場發現為燃燒管道間電纜，產生大量濃煙，立即出動2水線灌救，火勢於晚間11時35分控制並進行殘火處理。

消防局指出，當時因大樓停電，現場傳出有民眾仍在建築內，新竹市消防局金山分隊隊員李詠真、周立鑫再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，被隊友救出後分別送醫，急救不治。

目前現場仍進行排煙作業，1名女性住戶向中央社記者表示，昨天晚間家裡出現大量濃煙，原以為是家裡有東西燒起來，但一直找不到起火點，後來才發現是公共空間起火。

這名住戶說，她與家人都躲在陽台等待救援，直到今天上午7時多，消防人員透過雲梯車將他們救下。

竹市消防局表示，現場被救下民眾驚魂未定，救護人員在詢問住戶們身體狀況後，立刻給予氧氣罩，並協助緩和情緒。

至於此案起火原因以及造成2名消防人員殉職原因，新竹市消防局表示，今天上午將由鑑識人員前往現場調查釐清。（編輯：方沛清）1130527

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