新竹市慈雲路集合式住宅火警212人待援 警消建議就地避難
2024/5/27 08:59（5/27 09:03 更新）
（中央社記者魯鋼駿、管瑞平、郭宣彣新竹市27日電）新竹市1棟集合式住宅昨天火警造成2名消防員殉職，消防局說，目前救出119人，包括頂樓及各棟住戶仍有173人待救，但因冒煙狀況都在樓梯間，建議住戶就地避難。
新竹市1棟集合式住宅昨天深夜近11時發生火警，2名消防員到場協助疏散20多名住戶後，再次進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥梯間，送醫急救不治，目前現場仍進行排煙作業與救援。
依據新竹市消防局統計，現場總人數292人，目前已救出119人，包括頂樓及各棟住戶仍有173人待救。
新竹市消防局說，由於大樓目前仍進行排煙作業，消防局請雲梯車、啟德重機吊車針對18樓以上住戶，若有立即危險或身體不適，先由雲梯車或吊車接送至地面進行救護送醫。
消防局表示，主要冒煙狀況都在樓梯間，呼籲民眾先在家中相對安全區域就地避難，請勿任意外出，避免遭通道或樓梯間濃煙嗆傷。
新竹市政府稍早發布訊息表示，慈雲路住宅火警目前仍在排煙作業，往園區方向單向全線封閉，民眾須提早改道。（編輯：方沛清）1130527
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。